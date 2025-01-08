Работник кода: как искусственный интеллект может помочь в смене профессии

Широкое распространение ИИ-технологий привело к появлению новых возможностей для трудоустройства тех из нас, кто испытывает сложности с поиском работы, а также для приобретения первичного трудового опыта. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, обладающих компетенциями в области ИИ, так как эффект от применения нейросетей и экономия рабочего времени доходят до 35%. По данным SuperJob, количество вакансий для специалистов, использующих нейросети в работе, а также программистов и аналитиков, обучающих ИИ, за последние два года выросло в 3,5 раза. Однако далеко не только программистам он облегчает жизнь. Как найти свой карьерный путь с помощью ИИ — в материале «Известий».