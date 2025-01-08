Работник кода: как искусственный интеллект может помочь в смене профессии

Широкое распространение ИИ-технологий привело к появлению новых возможностей для трудоустройства тех из нас, кто испытывает сложности с поиском работы, а также для приобретения первичного трудового опыта. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, обладающих компетенциями в области ИИ, так как эффект от применения нейросетей и экономия рабочего времени доходят до 35%. По данным SuperJob, количество вакансий для специалистов, использующих нейросети в работе, а также программистов и аналитиков, обучающих ИИ, за последние два года выросло в 3,5 раза. Однако далеко не только программистам он облегчает жизнь. Как найти свой карьерный путь с помощью ИИ — в материале «Известий».
Сгенерированное резюме
Анализ компании BCG подтверждает широкий интерес к искусственному интеллекту. Так, более 75% респондентов глобального исследования потребителей 2023 года уже пользовались ChatGPT или иными подобными ему инструментами на основе ИИ-технологий. По данным Национального агентства развития квалификаций (НАРК), сейчас в РФ уже более 30% организаций применяют ИИ.
— Сейчас можно создавать и адаптировать свое резюме для разных целей и форматов, генерировать сопроводительные письма, настраивать электронные рассылки или отвечать на вакансии на различных сайтах и форумах, — рассказывает руководитель направления «Организация и персонал» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева. — ИИ также может быть полезным для анализа рынка труда, сбора информации о конкретных работодателях и подготовки к собеседованиям.
Также, по ее словам, можно настроить поиск подходящих вакансий комплексно, учитывая геолокацию и индивидуальные особенности кандидатов, полученные не только из резюме, но и из других доступных источников (социальные сети и пр.).
Любопытно, что со стороны работодателей также наблюдается тенденция использования алгоритмов для обработки входящих запросов. Продвинутые руководители в ИТ-компаниях тщательно настраивают своих ботов и цифровые аватары. Таким образом, соискатель не сможет привлечь внимание HR-менеджера с первой попытки, поэтому ему необходимо запастись терпением и активно участвовать в диалоге с цифровым ассистентом, замечает Патрушева.
Сейчас важно научиться писать результативные промпты (запросы) к чат-ботам, чтобы те в свою очередь помогли составить так называемый булевой запрос для углубленного поиска вакансий, чтобы затем вставить его в браузер. Подобный запрос позволяет адресно настроить поиск — например, конкретизировать какие-то веб-сайты, включить или исключить целый набор условий, но это требует некоторых навыков работы с логическими операторами. Вероятно, из всех групп соискателей молодым людям будет проще освоить новые навыки, поскольку они обычно более активны и мотивированы к обучению.
На самом деле, замечает депутат Госдумы и экс-министр труда РФ Оксана Дмитриева, влияние ИИ на трудоустройство неоднозначно.
— ИИ заменяет офисных работников средней и низкой квалификации, поэтому тут может идти речь не об увеличении, а скорее о сокращении возможностей, — полагает она. — В особенности это касается офисных работников, диспетчеров 50+ и 70+. И в целом не следует ожидать тектонических сдвигов на рынке труда от внедрения ИИ, скорее он окажет влияние на условия конкуренции и востребованность навыков.
По наблюдениям исследовательского центра Superjob, если знание нейросетей повышает зарплату программисту, то дизайнеру, напротив, снижает. Пока разработчики IT-компаний заняты машинным обучением, интернет наводнили тексты, картинки, видео и фейки, сгенерированные нейросетями. Работодатели решили, что нет смысла платить больше тем же маркетологам и дизайнерам, раз за них работает искусственный интеллект: средние зарплатные предложения для них ниже, чем для специалистов, работающих без использования нейросетей.
Член генсовета «Деловой России» Олег Николаев добавляет, что активное экономическое влияние искусственного интеллекта будет заключаться не в том, чтобы помочь перепрофилироваться тем, кто работает сегодня, а в том, чтобы убрать ненужные места в условиях дефицита рабочей силы.
Не бойся ИИ
Директор по искусственному интеллекту и исследованиям в Positive Technologies Станислав Павлов отмечает, что ИИ может помочь в подготовке соискателей к собеседованиям и развитию необходимых профессиональных навыков. С помощью генеративных ИИ-систем возможно создание учебных материалов, симуляций и тренингов, которые адаптируются под индивидуальные потребности и уровень подготовки. Это полезно, например, для молодых мам, которые могут быть ограничены во времени, или для пожилых людей, которым может быть сложно освоить новые технологии.
— Генеративные методы искусственного интеллекта открывают новые горизонты для трудоустройства в творческих профессиях, таких как дизайн, копирайтинг и иллюстрация, — говорит эксперт.
Доступные бесплатные сервисы, основанные на генеративном ИИ, по его словам, предоставляют возможность улучшать навыки на основе полученного опыта, что делает ИИ ценным ресурсом для всех, кто стремится развиваться как в своей профессии, так и путем самообразования.
Как изменить карьеру с помощью ИИ
Если вы хотите освоить новую профессию, попросите нейросеть составить для вас персональный курс на две недели, месяц или полгода, рекомендует HR-директор Softline Digital (ГК Softline) Борис Рыжков. Не важно, хотите ли вы стать Java-разработчиком или интернет-маркетологом, ИИ способен составить курс для любой специальности. Он подберет необходимую литературу, посоветует к просмотру тематические видеоматериалы, составит подробный план занятий и даже задаст домашнюю работу.
— Что касается работников с нулевым опытом или возрастных сотрудников, которым сложно адаптироваться к современным технологиям, то для них ИИ может стать палочкой-выручалочкой, способной ответить на любой вопрос и подробно объяснить любое явление, технологию и процесс, — говорит эксперт. — С помощью нейросети получится разобраться в разных темах — как профильных, так и нет.
Если же есть желание уйти из найма в предпринимательство, с помощью ИИ можно изучить рынок, который привлекает, и попросить создать бизнес-план.
Нейросеть против дискриминации труда
Искусственный интеллект может стать помощником и наставником для тех, кто планирует освоить новую профессию или опасается, что столкнется с дискриминацией на рынке труда, отмечает руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын.
— Сегодня с помощью ИИ можно персонализировать процесс обучения через платформы, например Coursera или Udemy, где алгоритмы подстраивают сложность и темп курсов под уровень знаний пользователя, — говорит эксперт. — С помощью таких сервисов, как Duolingo или ChatGPT, легко освоить иностранные языки или получить базовые навыки программирования и анализа данных.
Рынок труда стремительно меняется, и появляются перспективные специальности, напрямую связанные с искусственным интеллектом. Некоторые из них можно освоить самостоятельно, например промпт-инжиниринг — создание запросов для оптимальной работы нейросетей и других AI-решений.
Директор по развитию и цифровой трансформации РДТЕХ Евгений Осьминин объясняет, что сервисы генеративного ИИ позволяют без специальной подготовки и, как правило, в удаленном режиме относительно легко работать по следующим направлениям: создание изображений, иллюстраций и дизайнов (например, с помощью сервисов DALL-E, Midjourney, Kandisky), генерация видеоконтента, включая анимацию и монтаж, сочинение музыкальных произведений и создание звуковых эффектов (например, с помощью сервисов OpenAI MuseNet) и др.