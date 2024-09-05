Работают ли афродизиаки? Факты и вымысел

Что же делать — неужели способа улучшить свою сексуальную жизнь не существует? Врачи считают, что он есть и точно помогает — но не сводится к волшебной таблетке. Чтобы повысить либидо, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, не употреблять сигареты и алкоголь, решать внутренние эмоциональные конфликты и начинать отношения с партнером, которому вы можете доверять. Все это (или хотя бы часть) положительно влияет на организм в целом и на мозг в частности — а там и качество половой жизни наверняка вырастет.