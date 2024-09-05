Работают ли афродизиаки? Факты и вымысел

Люди всегда стремились улучшить свое здоровье — и, несмотря на научно-технический прогресс, продолжают прибегать к средствам для улучшения качества жизни, чья эффективность не всегда стопроцентно доказана. Один из таких примеров — афродизиаки, или вещества, которые должны повышать либидо и улучшать качество сексуальной жизни.
Чаще всего афродизиаками считают шоколад, клубнику, устриц — но кроме пищевых продуктов существуют и специальные снадобья, вроде йохимбина — препарата из коры западноафриканского вечнозеленого дерева йохимбе. Научный портал Popular Science объяснил, насколько можно доверять свою судьбу афродизиакам и с чем они действительно могут помочь.
Идеальный афродизиак должен одновременно увеличивать и желание секса и удовольствие от него — но проблема в том, что за два этих ощущения отвечают разные разделы мозга, объясняет профессор психологии и нейронауки в Мичиганском университете Кент Берридж.
Удовольствие в мозге чаще всего связывают с гормоном дофамином — но, как показали последние исследования, он отвечает скорее за стремление к удовольствию, нежели за само ощущение приятного. Чтобы сделать мозгу приятнее, нужно задействовать опиоидную и эндоканнабиоидную системы, которые, по сути, действуют как «естественный наркотик», поясняет Берридж.
Исследование 2015 года, авторы которого изучили 50 разных средств, которые в разное время считались эффективными афродизиаками. Среди них — дикий мед на рододендронах, кора дерева йохимбе и шпанская мушка, которую особо ценили в Европе эпохи Просвещения. В результате исследователи пришли к выводу, что все эти средства дают множество побочных эффектов, и выделить то, что касается сексуальной активности, весьма непросто. К примеру, йохимбин вызывает бессонницу, учащенное сердцебиение и приступы мании. Кроме того, любые положительные ощущения легко объяснить психосоматикой, потому что те, кто использует средства, заранее знают, какого исхода они хотят, и могут настраивать себя на нужный результат.
Самым проверенным средством для улучшения качества секса остается препарат силденафил (наиболее известное коммерческое название — «Виагра»). Он вызывает прилив крови к половым органам и может способствовать успешному сексуальному акту, но делает это только механически, никак не стимулируя зоны мозга, отвечающие за желание и удовольствие. Тем не менее, препарат сразу стал крайне популярным и остается таким до сих пор. Впрочем, помогает он только мужчинам.
Другие лекарственные препараты, которые способны повысить либидо, работают только на ограниченной выборке и дают не слишком стабильные результаты — и гораздо чаще оказывают влияние на мужчин, нежели на женщин (хотя может, и здесь виновата психосоматика).
Что же делать — неужели способа улучшить свою сексуальную жизнь не существует? Врачи считают, что он есть и точно помогает — но не сводится к волшебной таблетке. Чтобы повысить либидо, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, высыпаться, не употреблять сигареты и алкоголь, решать внутренние эмоциональные конфликты и начинать отношения с партнером, которому вы можете доверять. Все это (или хотя бы часть) положительно влияет на организм в целом и на мозг в частности — а там и качество половой жизни наверняка вырастет.
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