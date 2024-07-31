Работал курьером, учился плохо: интересные факты о Луи де Фюнесе

Полное имя Луи де Фюнеса — Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса. По своему происхождению актер был испанцем. Во Францию его родители переехали после того, как родственники с обеих сторон были категорически против этого брака.
Рассказываем десять интересных фактов о Луи де Фюнесе, который за свою жизнь успел сыграть в более чем 140 фильмах.
Плохая учеба и буйный характер
Луи де Фюнес плохо учился и нередко получал двойки и тройки, однако знал три языка и интересовался искусством.
У де Фюнеса был буйный характер. Одноклассники любили его за то, что он смешно пародировал учителей, устраивал розыгрыши и срывал скучные уроки. Будущего актера однажды выгнали из швейной мастерской за метание булавок в канарейку, а из фотоателье — за пожар после подкинутой петарды.
Разнорабочий
После выпуска их школы Луи де Фюнес сменил множество профессий. Он работал курьером, чертежником, счетоводом, жестянщиком и художником-оформителем витрин. И, конечно, нигде не задерживался надолго.
Свое призвание де Фюнес нашел, когда стал использовать имеющиеся таланты — играть на пианино и смешить людей. Так, он стал джазовым пианистом и играл в барах знаменитого квартала «красных фонарей» в Париже.
Свадьба не по любви
Первый раз де Фюнес женился не по любви, а ради того, чтобы первый ребенок родился от законного брака.
После развода через пять лет де Фюнес сразу же женился на внучатой племяннице писателя Ги де Мопассана Жанне де Мопассан. В браке они прожили 40 лет и воспитали двух сыновей.
«Клоун»
Луи де Фюнес после окончания Второй мировой войны отучился в актерской школе и получил несколько эпизодических ролей. На него не обращали особого внимания, так как считали клоуном.
Однажды де Фюнеса заметил режиссер Ив Робер и предложил главную роль в комедии «Не пойман — не вор». После этого он стал одним из самых популярных актеров Франции 60-х годов.
Де Фюнес особенно известен по ролям комиссара Жюва в серии фильмов про Фантомаса и полицейского Крюшо из комедий про жандармов.
Скупой актер
Луи де Фюнеса нельзя назвать болезненно бережливым человеком. Скорее, он был скупым. Несмотря на то, что его гонорар был больше, чем у Алена Делона, он скрупулезно проверял счета, торговался на рынке и требовал компенсации даже за незначительные неудобства.
Причина крылась в страхе бедности. Единственное, на что де Фюнес не жалел денег, была помощь детским приютам.
Чрезмерное рвение помогать
Актер всегда стремился помочь окружающим. Однажды жене его помощника стало плохо от головной боли. Тогда де Фюнес поднял все свои связи, и через несколько минут во дворе приземлился военный вертолет.
Женщину доставили в госпиталь, где врачи выяснили, что у нее был приступ мигрени. Де Фюнесу тогда было очень неловко перед военными.
Мог остаться глухим
На съемках фильма «Приключения раввина Якова» в 1973 году де Фюнес по сценарию упал в чан с жевательной резинкой, которая на самом деле была смесью теста и краски.
После этого актер почувствовал, что левое ухо у него забито этой массой и ничего не слышит. Де Фюнес обратился к врачу, который промыл ухо при помощи клизмы.
Метод настолько запомнился актеру, что однажды в ресторане, когда у него заложило ухо, он попросил помощника купить ему клизму в ближайшей аптеке. Просьба была выполнена, и де Фюнес повторил процедуру, которую проводил врач, и остался доволен эффектом.
Не по стопам отца
Луи де Фюнес видел в своих сыновьях, Патрике и Оливье, будущих актеров, но они отказывались от этой профессии. Однако Оливье все же снялся с отцом в нескольких фильмах. На этом его карьера в кино закончилась. Он поступил в летное училище и стал пилотом гражданской авиации.
Патрик не стал сниматься в кино и выучился на врача. О судьбе сына от первого брака ничего неизвестно, да и сам де Фюнес никогда не интересовался его жизнью.
Анна Морозова