Работал курьером, учился плохо: интересные факты о Луи де Фюнесе

У де Фюнеса был буйный характер. Одноклассники любили его за то, что он смешно пародировал учителей, устраивал розыгрыши и срывал скучные уроки. Будущего актера однажды выгнали из швейной мастерской за метание булавок в канарейку, а из фотоателье — за пожар после подкинутой петарды.