Работа стоя может привести к проблемам с кровообращением

Исследование показало, что подобные усилия могут не дать желаемого результата. Эксперты изучили данные о сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях кровообращения за 7−8 лет. Исследование охватило 83 013 взрослых из Великобритании, у которых не было сердечных заболеваний на момент начала исследования. Выяснилось, что длительная работа стоя не компенсирует малоподвижность и может быть опасной для некоторых людей в плане кровообращения.
«Мы выяснили, что увеличение времени стояния не способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе и повышает риск проблем с циркуляцией крови», — объяснил доктор Мэтью Ахмади, ведущий автор исследования.
Несмотря на то, что у стоячей работы нет преимуществ, исследователи предупреждают: подолгу сидеть вредно. Эксперты советуют помнить про физические нагрузки, особенно это касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или вынужден долго стоять во время работы.
«Делайте перерывы, выходите на прогулку, организуйте “ходячие” совещания, используйте лестницы вместо лифта, делайте остановки при длительных поездках на автомобиле, или используйте обеденный перерыв для движения», — советуют исследователи.
Кстати, есть пять простых упражнений для офиса, которые помогут улучшить работу сердца за несколько минут. Многие из них можно делать даже сидя на стуле.