Работа стоя может привести к проблемам с кровообращением

Исследование показало, что подобные усилия могут не дать желаемого результата. Эксперты изучили данные о сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях кровообращения за 7−8 лет. Исследование охватило 83 013 взрослых из Великобритании, у которых не было сердечных заболеваний на момент начала исследования. Выяснилось, что длительная работа стоя не компенсирует малоподвижность и может быть опасной для некоторых людей в плане кровообращения.