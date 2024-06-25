Работа для женщин: как кинкипинг помогает сохранить семью

Что такое кинкипинг
Кинкипинг — это процесс постоянной поддержки отношений внутри семьи. Человек, берущий на себя эту роль, создает теплую атмосферу среди родственников. Он организует семейные ужины, напоминает о днях рождения родственников, разрешает конфликты и в целом отвечает за гармонию отношений. Зачастую эта работа остается незамеченной, поскольку многие в семье воспринимают ее как данность.
По словам самих кинкиперов, эта роль возникла как ответ на запрос членов семьи на информацию о жизни родственников. Например, одна из респонденток американского исследования 1996 года отметила, что всем нравилось обращаться к ней, чтобы узнать о состоянии здоровья кого-то из близких. Все кинкиперы заметили, что потребность в информации в семье возрастает, когда ее члены рассредоточены географически.
Еще кинкиперы обращали внимание, что их обязанности выходили далеко за рамки обычных переписок и созвонов. Они также были ответственными за семейные ритуалы — планировали и проводили праздничные мероприятия и торжественные ужины.
Впервые о кинкипинге написала социолог из Канады Кэролин Розенталь в статье 1985 года. Исследовательница провела 464 интервью и узнала у респондентов о наличии кинкиперов в их семьях. Розенталь спрашивала у мужчин и женщин, кто из родственников, по их мнению, трудится усерднее всего, чтобы поддерживать связь между всеми членами семьи, включая теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, бабушек и дедушек. По результатам исследования она описала роль кинкипера и изучила, зачем люди занимаются этой работой.
Розенталь подсчитала, что в 74% опрошенных ею семей кинкиперами были женщины. Они брали на себя эту роль и занимались ей в среднем на протяжении 20 лет. В 20% семей кинкипингом занимались мужчины; остальные 6% не смогли определить, кто именно выполнял эту работу в их семье.
При этом в зависимости от пола кинкиперов их способы поддержания гармонии в семье отличались. Например, женщины чаще созванивались с родственниками, организовывали семейные встречи, планировали отпуск и передавали членам семьи разные новости. Мужчины же чаще приходили к родственникам в гости и улаживали семейные конфликты. Правда, в то время как женщины-кинкиперы выполняли одновременно два или три действия, мужчины — только одно.
Важная роль женщины
Представления о том, что поддержание родственных связей лежит преимущественно на женщинах, подтвердились в упомянутом выше исследовании 1996 года: ученые выяснили, что почти 85% кинкиперов — это женщины в возрасте от 40 до 59 лет. Похожую тенденцию показал и опрос 2017 года: согласно ему, 91% кинкиперов — женщины того же возраста. Респонденты отмечали, что как раз после 40 лет у них появлялось время, чтобы поддерживать отношения внутри семьи. Во-первых, уже была стабильная карьера и заработок, во-вторых, дети повзрослели, и их воспитанию не нужно было уделять столько времени, как прежде.
«Если женщина откажется от роли кинкипера, устойчивость и гармоничность семьи будет под угрозой — начнутся постоянные конфликты. И тут возможны разные варианты: например, эту роль возьмет на себя другой член семьи. Но чаще всего этого не происходит. Поэтому женщины и не отказываются от этой роли. Обычно здесь срабатывает принцип: кто, если не я», — замечает в разговоре с Forbes Woman психолог Ирина Барбат. Кинкипером могут стать, например, бабушка или дедушка, но их вмешательство не сможет предотвратить проблемы в отношениях, добавляет Барбат.
Чем больше обязанностей по ведению хозяйства и организации совместного досуга берут на себя женщины, тем быстрее другие члены семьи воспринимают их невидимый труд как норму. Причины этого — гендерные стереотипы и воспитание. С детства женщинам прививают качества, которые являются ключевыми для поддержания гармонии в отношениях. Согласно данным исследования Розенталь, треть опрошенных становились кинкиперами, чтобы сохранить семью. 18% респондентов переняли эту роль от предыдущего поколения. Остальные называли основными причинами наличие свободного времени, умение хорошо коммуницировать и личную мотивацию.
В TikTok, где завирусились ролики о кинкипинге, девушки чаще всего описывают его как энергозатратную работу, вызывающую стресс. Блогер Молли Уэст, чей ролик собрал 2,5 млн лайков, привела в пример театр. Мужчин она сравнила с актерами, которым аплодируют зрители, а женщин — со звукорежиссерами, осветителями и другими членами команды, чья работа остается незаметной для большинства. В других роликах девушки также рассуждают о том, что всеми повседневными делами (закупка продуктов, составление меню на неделю, запись к врачу) занимаются только женщины.
Трудно быть кинкипером
С одной стороны, кинкипинг положительно влияет на обстановку в семье. Благодаря ему члены семьи находят постоянную эмоциональную поддержку, а сами кинкиперы чувствуют удовлетворение от проделанной работы и получают признание от близких.
Кроме того, у младших членов семьи развиваются социальные навыки и определенные модели поведения, которые необходимы для личностного роста и интеграции в общество.
С другой стороны, постоянная эмоциональная работа может приносить неудобство. Среди сложностей, которые выделили сами кинкиперы:
- трата времени и энергии на коммуникацию с родственниками;
- общение с выбывшими членами семьи, например, с бывшим мужем;
- невольное втягивание в семейные конфликты;
- совмещение заботы о благополучии семьи с ежедневными обязанностями.
Кроме того, многие члены семьи не считают кинкипинг реальной работой. Приложенные усилия часто недооцениваются или рассматриваются как естественное поведение женщины — это сказывается на общей удовлетворенности от жизни. Минимальная поддержка от родственников может привести к снижению мотивации. Еще один важный минус — сложности с самореализацией. Кинкиперы вынуждены одновременно развиваться профессионально и не забывать о семье.
Все эти факторы могут вызывать эмоциональную усталость, выгорание и даже привести к депрессии. Постоянное желание соответствовать ожиданиям окружающим приводит к пренебрежению собственными потребностями — отказу от отдыха, встреч с друзьями и хобби.
«Нередко женщины полностью погружаются именно в работу кинкипера, чем истощают себя как морально, так и физически. Во всем важна мера и правильно расставленные приоритеты. Кроме того, нужно научиться делегировать. Есть множество домашних дел, которые можно поручить членам семьи. Если присутствует “синдром отличницы” или “синдром хорошей девочки”, когда женщина пытается все задачи выполнить лучше всех и тем самым заслужить любовь окружающих, с этим стоит обратиться к специалисту», — говорит психолог Ирина Барбат.