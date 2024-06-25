Работа для женщин: как кинкипинг помогает сохранить семью

Представления о том, что поддержание родственных связей лежит преимущественно на женщинах, подтвердились в упомянутом выше исследовании 1996 года: ученые выяснили, что почти 85% кинкиперов — это женщины в возрасте от 40 до 59 лет. Похожую тенденцию показал и опрос 2017 года: согласно ему, 91% кинкиперов — женщины того же возраста. Респонденты отмечали, что как раз после 40 лет у них появлялось время, чтобы поддерживать отношения внутри семьи. Во-первых, уже была стабильная карьера и заработок, во-вторых, дети повзрослели, и их воспитанию не нужно было уделять столько времени, как прежде.