Рабочие сплетни могут стать полезным инструментом руководителя

Издание Business Insider рассказало, какую пользу руководители могут извлечь из сплетен сотрудников. К этому явлению обычно относятся негативно. Однако в тихих разговорах вне официальных встреч кроется важнейшая информация для менеджеров.
Поводы для сплетен появляются тогда, когда официальная коммуникация в компании начинает хромать. Если сотрудники не получают чётких разъяснений от руководства, они строят догадки у него за спиной. А также советуются друг с другом, чтобы быть в курсе важных вопросов и не упустить детали. Такие разговоры снимают беспокойство и дарят ощущение контроля.
Также сплетни — это предупреждающий сигнал, отражающий общее состояние коллектива. Важно, что сотрудники не замалчивают проблемы, а всё же высказывают их. Если менеджер прислушается к намёкам, он сможет предотвратить серьёзные конфликты и поднять уровень доверия к начальству.
Сплетни служат индикатором глубоких организационных проблем в компании. Никто лучше работников не знает о плюсах и минусах рабочего процесса. Запрет на сторонние обсуждения может сделать обстановку в офисе токсичной. А их первопричины продолжат подрывать авторитет организацию изнутри.