Рабочие сплетни могут стать полезным инструментом руководителя

Поводы для сплетен появляются тогда, когда официальная коммуникация в компании начинает хромать. Если сотрудники не получают чётких разъяснений от руководства, они строят догадки у него за спиной. А также советуются друг с другом, чтобы быть в курсе важных вопросов и не упустить детали. Такие разговоры снимают беспокойство и дарят ощущение контроля.