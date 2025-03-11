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Рабочие обогнали программистов по темпам роста зарплат

Зарплатные предложения быстрее всего растут в промышленности. На рынке труда произошла смена лидеров, выяснили аналитики.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ситуация в промышленности

Сервис SuperJob изучил динамику зарплат квалифицированных рабочих в Москве. На 1 марта темпы роста зарплат за год у инженерно-технических работников (ИТР) и рабочих в промышленности составили +15,8% и +15,5% соответственно. Информационные технологии оказались лишь на третьем месте (+15,3%). Зарплаты ИТР в строительстве выросли с марта прошлого года на 15,1%, квалифицированных рабочих в строительстве — на 15%.

Первыми по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности оказались швеи (+34%), монтажники оборудования (+26%), фрезеровщики и электромонтеры (по +20%).

Если говорить о строительной индустрии, здесь быстрее всего растут зарплаты каменщиков (+30%), дорожных рабочих (+26%) и электромонтажников (+25%). Также в список лидеров вошли плиточники (+20%) и электрогазосварщики (+19%).

Смена лидеров

Аналитики рассказали, что IT-сфера с 2020 года лидировала в гонке зарплат: доход программистов рос опережающими темпами. Однако по итогам прошлого года стало понятно, что ситуация изменилась.

«Быстрее IT растут зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности. В январе-марте 2024 года разница в темпах прироста была незначительная: всего 0,2 процентных пункта. А вот в январе-марте этого года разрыв уже серьезнее — 1,7 п.п.», — рассказали исследователи.

Прогноз

По мнению аналитиков, в этом году опережающий рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве продолжится. К факторам роста они относят индексацию зарплат с учетом инфляции, демографическую ситуацию (старение соискательской базы). Также влияет и то, что квалифицированные рабочие сейчас — самая востребованная категория персонала. Кроме того, крупные инфраструктурные проекты потребует привлечения большого числа сотрудников. Рабочие в промышленности становятся более востребованными на фоне импортзамещения и развития производства внутри страны.

«Автоматизация производств снизила число рутинных операций, но пока не достигла такого уровня, чтобы полностью заменить человека роботами», — уточнили аналитики.

К слову, если вы хотите попросить начальство повысить вам зарплату, не упоминайте личные обстоятельства. В таких разговорах лучше ссылаться на собственную эффективность, подчеркивает кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.