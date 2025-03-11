Рабочие обогнали программистов по темпам роста зарплат

По мнению аналитиков, в этом году опережающий рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве продолжится. К факторам роста они относят индексацию зарплат с учетом инфляции, демографическую ситуацию (старение соискательской базы). Также влияет и то, что квалифицированные рабочие сейчас — самая востребованная категория персонала. Кроме того, крупные инфраструктурные проекты потребует привлечения большого числа сотрудников. Рабочие в промышленности становятся более востребованными на фоне импортзамещения и развития производства внутри страны.