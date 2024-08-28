Рабочее давление и головная боль. Врачи развеяли мифы о гипертонии

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман развеяли основные мифы о гипертонии.
Правда ли, что головная боль — основной признак повышенного давления?
Нет, это миф, заявили медики. «Гипертоническая болезнь — бессимптомное заболевание. Головная боль может существовать без связи с высоким давлением. Когда у человека что-то болит, выделяются особые вещества, повышающие давление. Поэтому когда вы мерите давление при головной боли, оно будет высоким. Но если вы померите давление, когда голова не болит, оно тоже буде высоким», — подчеркнул кардиолог.
В голове есть структуры, которые обычно болят. «Чаще это мышцы головы, которые напрягаются и приводят к боли. Никакой связи в этом случае с сосудами организма нет», — добавила Малышева.
Но если проблема кроется в сосудах мозга, результатом может стать инсульт. У них нет болевых рецепторов, поэтому от давления голова не болит, пояснили врачи. «Еще одной из причин головной боли может быть парез сосудов — патологическое их расслабление. При гипертонии же происходит спазм. Давление с головной болью не связано, хотя она при нем появляться может», — заявила Малышева.
Может ли быть рабочее давление высоким?
«Рабочее давление у всех одно и то же — 120 на 80 мм рт. ст. Такое оно должно быть и у человека, у которого нет гипертонии, и у гипертоника на медикаментозном лечении. Гипертонией считается состояние, когда давление переваливает за 130 мм рт. ст. Чем выше давление, тем выше риск осложнений», — отметил Гандельман.
И еще важно помнить, что чем дольше человек подвергает организм влиянию высокого давления, тем выше риск этих осложнений.
Гипертонию можно лечить курсами?
Это миф. «Как только вы прекратите лечение препаратами, у вас сразу поднимется артериальное давление. Высокое артериальное давление приводит к поражению головного мозга — инсульту или деменции, потере зрения, инфаркту, почечной недостаточности и потере конечностей. Нет курсового лечения гипертонии, это ежедневный труд», — отметил Гандельман.
Можно ли снизить давление, если похудеть?
Это так, чем больше вес — тем выше давление. «Снижение веса помогает снизить давление, примерно 1 кг на 1 мм рт. ст. Но при этом следует знать, что, если у вас высокое давление, надо начинать пить препараты. Со снижением веса можно будет уменьшить препараты или отказаться от них», — пояснил кардиолог.
Есть ли таблетки, с которыми нельзя сочетать гипотензивные средства?
«Если вы принимаете таблетки для снижения давления и принимаете таблетки из группы НПВС, это будет мешать действию препаратов от давления, и оно поднимется. Или препараты, которые мы принимаем от мигрени, цель которых сузить сосуды, они, естественно, повышают давление. То же касается и капель в нос, сужающих сосуды», — предупредил кардиолог.
Так как отказаться от приема многих препаратов не получается, то надо работать с дозировкой препарата от давления — приходится увеличивать дозу гипотензивных средств, отметили врачи.
При подготовке материала использованы следующие источники: Жить здорово!