Рабочее давление и головная боль. Врачи развеяли мифы о гипертонии

Но если проблема кроется в сосудах мозга, результатом может стать инсульт. У них нет болевых рецепторов, поэтому от давления голова не болит, пояснили врачи. «Еще одной из причин головной боли может быть парез сосудов — патологическое их расслабление. При гипертонии же происходит спазм. Давление с головной болью не связано, хотя она при нем появляться может», — заявила Малышева.