Quest Pistols запретила русский, но поёт «Я устал» для россиян. Группа назвала цену за «зраду»

В 2022 году группа выступила против СВО, но не вернулась на Украину. Сейчас музыканты живут где-то в Европе и Америке, но конкретных данных не раскрывают. В 2023-м их раскритиковали за выступление для россиян на закрытой вечеринке на Бали. Позже группу заметили с русскоязычными песнями в Казахстане. Таким образом, несмотря на официальные заявления и запреты, Quest Pistols продолжают выступать на русском и обслуживать русскоязычную аудиторию, что вызывает противоречия и критику внутри украинского сообщества.