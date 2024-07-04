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Queens of the Stone Age выступят в парижских катакомбах

Американская рок-группа Queens of the Stone Age даст концерт в знаменитых катакомбах Парижа. Об этом фронтмен Джош Хомме сообщил на пресс-конференции по случаю фестиваля «Хеллфест» во Франции.

Источник: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

«Примерно через неделю мы сыграем в парижских катакомбах, и мы станем первой группой, которая это сделает. Я работал над этим 18 лет, пытаясь попасть в настолько величественное место. Это будет полностью живой концерт», — цитирует музыканта Blabbermouth. По его словам, во время выступления будет вестись онлайн-трансляция.

Несмотря на заявление Хомме, Queens of the Stone Age — не первый коллектив, который даст концерт в парижских подземельных тоннелях. В 2013-м здесь выступала исландская группа Sigur Rós. А в прошлом году в катакомбах вокальный ансамбль Aedes представил «Гражданский реквием», сочиненный композитором Лизой Борель.

Первый концерт в подземелье французской столицы состоялся еще в 1897 году, в ночь второго апреля. Тогда группа музыкантов исполнила «Траурный марш» Шопена и «Пляску смерти» Сен-Санса.