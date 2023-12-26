Quaternary Science Reviews: на дне океана у Австралии нашли новую «Атлантиду»

Команда из морских археологов и антропологов нашла у берегов Австралии древнюю затонувшую «страну» по площади больше Великобритании в 1,6 раз. Анализ глубоководных данных показывает, что в разное время до окончания последнего Ледникового периода эту территорию населяли от 50 до 500 тысяч человек. Ученые рассказали, как выглядела эта «Атлантида», в исследовании, опубликованном в Quaternary Science Reviews.

Признаки некогда процветающей человеческой колонии были обнаружены на Северо-Западном континентальном шельфе в Индийском океане у берегов штата Западная Австралия.

Предположительно, именно там находился доисторический материк Сахул, который отделился от суперконтинента Гондвана 98 млн лет назад и объединял в себе тогда Антарктиду, Австралию, Новую Гвинею и Тасманию.

Северо-западный шельф тогда тоже был участком суши с уникальной экосистемой, так как низкий уровень моря обнажил огромную территорию примерно в 647 квадратных километров. Сейчас бы она соединяла северный регион Австралии Кимберли и полуостров на севере Австралии Арнем-ленд.

Долгое время обширный шельф считался доисторической пустыней, однако, новое исследование показало, что он был пригодным для жизни до повышения уровня моря.

Ученые проанализировали батиметрические данные высокого разрешения со дна шельфа и пришли к выводу, что около 70 тысяч лет назад он существовал как обширный архипелаг на северо-западе Сахула. И примерно 55 тысяч лет назад эти острова могли поспособствовать расселению людей — они стали подходящей средой для миграции с севера на территорию будущей Австралии. Постепенно вода отступала, и около 20 тысяч лет назад архипелаг превратился в полностью обнаженный шельф.

Сегодняшний подводный ландшафт этих мест свидетельствует, что на шельфе тогда образовалось собственное внутреннее море и большое пресноводное озеро. Они были окружены глубокими ущельями и откосами, которые, вероятно, в то время служили важными ресурсными зонами и убежищами для человеческого населения.

По словам специалистов, здесь также были реки и ручьи. Демографическое моделирование ученых показало, что на этой территории при таких условиях в разные периоды времени могли проживать десятки и сотни тысяч человек. Они также, вероятно, проходили по нему, как по мосту, вглубь континента.

Потепление после Ледникового периода между 12 и 9 тысячами лет назад привело к затоплению 50% этих территорий и к сокращению численности населения.

Исследования по восстановлению образа этих затерянных на дне океана поселений продолжатся. Ученые считают, что эти «окраины» сыграли важную роль в расселении человека по всему миру, даже в такие отдаленные уголки планеты как оторванный от всех континент.