Пытки вместо заботы: что грозит руководству дома для престарелых в Уфе за жестокость к пенсионерам

«Подобные действия не только караются законом, но и наносят глубокие психологические травмы, подрывая доверие ко всей системе социального обслуживания. Владельцам и сотрудникам учреждения грозит серьезное наказание — от трех лет лишения свободы по статье о некачественных услугах до семи лет колонии, если следствие докажет факты истязаний. Не исключено, что к делу могут быть добавлены и другие статьи, например, о халатности или превышении полномочий», — пояснил он.