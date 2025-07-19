Пытки вместо заботы: что грозит руководству дома для престарелых в Уфе за жестокость к пенсионерам

Жестокость и халатность
Следственный комитет Башкирии возбудил дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стали видео и сообщения в соцсетях о систематических избиениях пенсионеров в пансионате «Печки-Лавочки».
На записи, опубликованной телеграм-каналом Shot, видно, как пожилая женщина лежит на полу, замотанная в плед и перевязанная скотчем. По словам автора видео, в таком положении пенсионерка провела всю ночь — неходячие соседи по палате ничем не могли помочь. Как стало известно, через несколько дней после того, как родственники забрали женщину из пансионата по требованию директора учреждения, она умерла.
Министр внутренних дел Башкирии Александр Воронежский распорядился о срочной проверке учреждения. В пансионат направилась следственно-оперативная группа для сбора доказательств и опроса пострадавших.
Источники утверждают, что издевательства над пенсионерами в «Печках-Лавочках» — не единичный случай, а регулярная практика. В учреждении, по их словам, процветают антисанитария, насекомые-вредители и полное пренебрежение к нуждам проживающих.
Олег Елисеев, адвокат Московской коллегии адвокатов «СБ», отмечает, что помимо уже вменяемой статьи 238 УК РФ о небезопасных услугах, действия сотрудников пансионата могут подпадать под статью 117 УК РФ об истязаниях, если будет доказан систематический характер насилия. В разговоре с ВФокусе Mail юрист подчеркнул, что опубликованные видеоматериалы станут важным доказательством по делу.
По словам Елисеева, жестокое обращение с пожилыми людьми в частных пансионатах представляет собой особо тяжкое преступление. Он отмечает, что престарелые граждане как наиболее уязвимая категория населения нуждаются в особой защите и заботе.
«Подобные действия не только караются законом, но и наносят глубокие психологические травмы, подрывая доверие ко всей системе социального обслуживания. Владельцам и сотрудникам учреждения грозит серьезное наказание — от трех лет лишения свободы по статье о некачественных услугах до семи лет колонии, если следствие докажет факты истязаний. Не исключено, что к делу могут быть добавлены и другие статьи, например, о халатности или превышении полномочий», — пояснил он.
По его мнению, родственники пострадавших могу рассчитывать и на материальную компенсацию.
«Если их признают потерпевшими, то возможно заявление иска и в рамках уголовного дела. В таком случае, он чаще всего рассматривается одновременно с приговором. В иске должно быть подробное обоснование морального и материального вреда», — добавил юрист.
Системная проблема
Частный пансионат «Печки-Лавочки» был зарегистрирован в Уфе в мае 2020 года. Учреждение специализируется на уходе за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Согласно данным Rusprofile, в 2024 году организация при выручке 6,5 млн рублей показала чистую прибыль 384 тысячи рублей. Единственным учредителем и руководителем компании значится Любовь Рудоманова.
В Башкортостане, где зарегистрировано около 20 частных пансионатов, подобные инциденты происходят с пугающей регулярностью. В 2020 году громкий скандал разразился в пансионате «Моя семья» под Уфой — постояльцы неоднократно пытались сбежать из учреждения, жалуясь на невыносимые условия содержания и жестокое обращение.
По данным Роспотребнадзора, только в 2024 году по всей стране было закрыто более 30 нелегальных домов престарелых, не соответствующих элементарным санитарным и пожарным нормам. Несмотря на регулярные проверки, проблема продолжает оставаться острой.
Дарья Баева.