Пятница 13-е в 2024 году: по-настоящему страшен только сам страх

Интересно, что сентябрьская пятница 13-е была первой после летнего сезона, когда люди только начали возвращаться в рабочий ритм. Кто-то наверняка мог почувствовать, что этот день был наполнен осенней тоской и прокрастинацией. А вот декабрьская пятница 13-е — уже другой случай. В предновогодней суете она может оказаться неожиданным напоминанием о том, что, возможно, стоит быть осторожнее в гонке за подарками и планами на праздники.