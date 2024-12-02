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Пятница 13-е в 2024 году: по-настоящему страшен только сам страх

Дата, обросшая легендами и страхами — пятница 13-е. В этот день суеверные люди стараются избегать рискованных решений, а отважные — шутят над страхами и делают вид, что не боятся. И в технологичном 2024 году ничего не изменилось.

Александра Горелая
Автор ВФокусе Mail
Мужчина скрестил пальцы на удачу в пятницу, 13-го
Источник: Freepik

Этот день давно стал символом мистики и неожиданностей. В пятницу 13-го многие ждут чего-то необычного — кто-то со страхом, а кто-то с любопытством. Почему эта дата вызывает столько эмоций? Мы расскажем, как она появилась, какие мифы с ней связаны, и почему в 2024 году она до сих пор привлекает внимание людей.

На какие даты выпадает пятница 13-е в 2024 году

Пятница 13-е — дата, окруженная мистикой и суевериями. Многие верят, что этот день приносит несчастья, и стараются не назначать на него важных дел. В 2024 году этот день выпадает дважды: в сентябре и декабре.

Черная кошка, встреченная в пятницу 13-го, плохая примета
Источник: Unsplash

Интересно, что сентябрьская пятница 13-е была первой после летнего сезона, когда люди только начали возвращаться в рабочий ритм. Кто-то наверняка мог почувствовать, что этот день был наполнен осенней тоской и прокрастинацией. А вот декабрьская пятница 13-е — уже другой случай. В предновогодней суете она может оказаться неожиданным напоминанием о том, что, возможно, стоит быть осторожнее в гонке за подарками и планами на праздники.

Феномен пятницы 13-го заключается в ее календарной закономерности. Каждый год эта дата встречается минимум один раз, максимум — три. Текущий 2024-й выбрал для себя «золотую середину» и предложил нам ровно две такие пятницы, чтобы мы могли поразмышлять о природе суеверий или посмеяться над ними.

И хотя для кого-то пятница 13-е ассоциируется с черной кошкой, лестницей и разбитым зеркалом, для других это всего лишь еще один день, чтобы задуматься о том, как мифы и страхи становятся частью повседневной жизни.

История и суть несчастливого дня: почему он считается плохим

Исторически так сложилось, что пятница 13-е — день мрачных легенд, суеверий и мистики. Причем общая атмосфера напряженности так зашкаливает, что даже те, кто не особо верит в мистическую шелуху, будто тоже начинают ощущать особые вибрации в воздухе. Но откуда же взялась дурная слава этого дня, и почему он так пугает людей по всему миру?

Рыцарь-тамплиер в пятницу, 13-го
Источник: Freepik

Версий несколько, но ни одна из них не подтверждена научными данными. По одной из них, свой зловещий ореол дата приобрела из-за истории рыцарей-тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года, по приказу французского короля Филиппа IV началась масштабная операция по аресту тамплиеров. Их обвиняли в ереси, коррупции и даже сатанизме, хотя настоящей причиной стала зависть короля к богатству ордена. Многие рыцари были казнены, а в народе эта дата запомнилась как день предательства и трагедии.

Еще одна версия пришла из христианства. На Тайной вечере, последнем ужине Иисуса с учениками, за столом находилось 13 человек. И именно Иуда Искариот, предавший Христа, стал 13-м. А так как на следующий день, в пятницу, произошло распятие, эти два символа — пятница и число 13 — стали ассоциироваться с несчастьем. Позднее страх перед пятницей 13-го получил новое дыхание благодаря массовой культуре.

Итальянский композитор Джоаккино Россини, известный своим остроумием и жизнерадостным характером, всю жизнь считал пятницу и число 13 несчастливыми. Ирония судьбы: он умер именно в пятницу — 13 ноября 1868 года. Газеты того времени активно раздували этот факт, подчеркивая мистический контур вокруг даты.

А в начале XX века американский писатель Томас Лоусон добавил масла в огонь, выпустив роман «Пятница, 13-е». Главным героем книги стал брокер, использующий суеверия людей для обогащения. Роман стал бестселлером, а его название — еще одним кирпичиком в фундаменте дурной славы пятницы 13-го. И как же тут не вспомнить небезызвестный слэшер «Пятница 13-е» и Джейсона Вурхиза с бесчисленными ремейками? Они сделали из этой даты настоящий бренд.

Традиции пятницы 13-го

Костюм для тематической вечеринки в честь пятницы, 13
Источник: Unsplash

Суеверия и традиции, связанные с этим числом, различаются в зависимости от страны, культуры и личных убеждений. Для одних это день, когда лучше не вставать с кровати. Для других — повод повеселиться и провести вечер с огоньком. Например, в США устраивают тематические вечеринки, посвященные фильму «Пятница 13-е», и соревнуются в придумывании самых страшных костюмов. В некоторых регионах Индии пятница 13-е воспринимается как день очищения от негатива. Люди собираются в храмах для совместных молитв и ритуалов.

У страха перед пятницей 13-го есть даже свое официальное название — параскаведекатриафобия. Этот термин происходит от греческих слов: paraskevi (пятница), dekatreis (тринадцать) и phobia (страх). Люди, страдающие от этого недуга, стараются не делать некоторых вещей, чтобы не навлечь на себя беду. Например, не занимаются сложными задачами или по несколько раз перепроверяют важные документы и маршруты. А кто-то, напротив, устраивает ночные сеансы киноужасов, чтобы избавиться от навязчивого страха.

Как уберечь себя от неприятностей в пятницу 13-го

Пятница 13-е — это не приговор, а возможность проверить уверенность в себе и способность справляться с любыми обстоятельствами. Если вы верите, что этот день несет негативный оттенок, то попробуйте следовать нашим советам, чтобы уберечь себя от несчастий.

Женщина отказывается поддаваться суевериям в пятницу 13-го
Источник: Freepik

1. Не поддавайтесь суевериям

Суеверия имеют силу только тогда, когда вы в них верите. Пятница 13-е — это всего лишь дата в календаре, и ее влияние на вашу жизнь зависит исключительно от восприятия.

2. Избегайте рискованных действий

Если вы склонны к осторожности, постарайтесь не начинать новых проектов, не принимать серьезных решений и не вступать в конфликты. Отложите важные дела на следующий день, чтобы исключить вероятность ошибок из-за нервозности.

3. Сосредоточьтесь на позитиве

Запишите список приятных событий, за которые вы благодарны. Позитивное мышление помогает уменьшить тревогу и привлекает удачу. Например, посвятите этот день заботе о себе: сходите на прогулку, в SPA, прочитайте любимую книгу или посмотрите вдохновляющий фильм.

4. Избегайте мест с дурной славой

Если вы склонны к мистике, возможно, лучше в этот день обойти стороной заброшенные дома, кладбища или другие загадочные локации. Иногда достаточно маленькой детали, чтобы испортить настроение.

5. Не переутомляйтесь

Усталость делает нас более уязвимыми к страхам и стрессу. Постарайтесь хорошо выспаться накануне и уделите внимание своему самочувствию. Легкая физическая активность или медитация помогут сохранить баланс.

6. Будьте внимательны к мелочам

Иногда неприятности случаются просто из-за невнимательности. Проверьте, закрыта ли дверь, не забыли ли вы ключи или телефон, выключили ли утюг. Такие мелочи создают чувство контроля над ситуацией.

7. Проведите день с близкими

Общение с друзьями и семьей создает чувство защищенности и комфорта. Вместе вы можете даже устроить тематический вечер — например, посмотреть комедию о пятнице 13-е и посмеяться над стереотипами.

8. Носите амулет или талисман

Если вы верите в силу оберегов, возьмите с собой предмет, который приносит вам удачу. Это может быть подвеска, браслет или даже просто любимая вещь, ассоциирующаяся с чем-то хорошим.

9. Займитесь благотворительностью

Помогая другим, вы не только делаете мир лучше, но и переключаетесь с тревожных мыслей на добрые дела. Это может быть что-то простое: перевести деньги на благотворительность, помочь соседу или просто сказать кому-то что-нибудь приятное.

10. Смотрите на этот день с юмором

Юмор — отличное средство против страха. Сделайте пятницу 13-е поводом для шуток и веселья. Кто сказал, что это день неудач? Пусть он станет для вас днем счастливых совпадений и радости.

Пятница 13-е в других странах

Вечеринка в европейской стране в пятницу, 13-го
Источник: Freepik

Пятница 13-е — дата, которая вызывает множество ассоциаций и эмоций. Во многих культурах она считается днем несчастий и мистики. Но восприятие этого дня варьируется от страны к стране, иногда даже полностью опровергая ее зловещую репутацию. Давайте посмотрим, как к пятнице 13-е относятся в разных уголках мира.

  • США и Европа.

В США и большинстве европейских стран пятница 13-е ассоциируется с неудачей. Но, как уже говорилось выше, часто местные жители справляются с этим днем, устраивая вечеринки и переводя свои страхи на коммерческие рельсы с помощью фильмов, шоу и музыки.

  • Италия.

Для итальянцев число 13 вовсе не считается несчастливым. Наоборот, оно символизирует удачу. В Италии плохой день — пятница 17-е. А связано это с тем, что римское написание числа XVII может быть переставлено в VIXI, что на латыни означает «я жил» в прошедшем времени — намек на смерть.

  • Испания и страны Латинской Америки.

В Испании и большинстве стран Латинской Америки дурной славой пользуется вторник 13-е (Martes 13). Этот день посвящен богу войны Марсу и считается неблагоприятным для путешествий, браков и новых начинаний. Фраза En martes, ni te cases, ni te embarques («Вторник — не женись и не отправляйся в путешествие») там распространена.

  • Япония.

В Японии число 13 не вызывает страха, а вот 4 и 9 считаются несчастливыми из-за их звучания: 4 («ши») напоминает слово «смерть», а 9 («ку») — «страдание». Поэтому японцы больше озабочены этими числами, чем пятницей 13-е.

  • Китай.

В Китае число 13 не имеет столь зловещей репутации, как на Западе. Местные жители старательно избегают 4 («си»), которое также, как и у японцев, созвучно слову «смерть». Если вы когда-нибудь будете в Китае — обратите внимание, что в номерах домов, на автомобильных знаках и даже в гостиницах это число встречается крайне редко.

  • Скандинавия.

Скандинавская мифология также внесла свой вклад в популяризацию страха перед числом 13. Согласно легенде, Локи стал 13-м гостем на пиршестве в Вальхалле, что привело к хаосу и гибели.

  • Австралия.

Австралийцы, как правило, относятся к пятнице 13-е с изрядной долей скептицизма. Для них это скорее повод для шуток, чем для серьезных опасений.

Суеверия о пятнице 13-е

Люди веками верят, что в этот день стоит быть особенно осторожными, чтобы избежать бед. Давайте рассмотрим список самых известных суеверий, связанных с пятницей 13-е.

Женщина старается соблюдать осторожность в пятницу, 13-го
Источник: Freepik

1. Избегать числа 13. Люди стараются не пользоваться предметами или местами, связанными с этой цифрой: отельные номера, этажи, столы. Иногда даже авиарейсы ее избегают.

2. Не подписывать важные документы. Считается, что контракты, подписанные в этот день, принесут убытки.

3. Не путешествовать. Многие откладывают поездки, опасаясь, что они закончатся неудачно, а для авиакомпаний эта дата — настоящий экономический кризис.

4. Не начинать новые проекты. Старт бизнеса, ремонт или другое серьезное начинание в пятницу 13-го, согласно суевериям, могут обречь дело на провал.

5. Не приглашать 13 гостей. Считается, что ужин с 13 участниками приведет к беде. Вероятно, люди вспоминают Иуду или легенду о Локи.

6. Не разбивать зеркала. Это и без того по поверью приносит семь лет несчастий, а в пятницу 13-го считается, что эффект может усилиться в 13 раз.

7. Не открывать зонт в помещении. Этот знак считается дурным всегда, но в этот день особенно.

8. Избегать черных кошек. Их боятся и в обычные дни, а в эту дату еще сильнее верят, что кошка, пересекающая дорогу, говорит о скорых неприятностях.

9. Не ходить к врачу. Некоторые считают, что медицинские процедуры в этот день могут закончиться плачевно.

10. Не жениться и не выходить замуж. Союзы, заключенные в пятницу 13-го, якобы обречены на несчастье.

11. Не брать в долг. Деньги, взятые в долг в пятницу 13-го, будут тяжело возвращаться.

12. Избегать кладбищ. Посещение кладбища может навлечь плохую энергетику.

13. Не вызывать духов. Считается, что контакт с потусторонним в этот день может быть опасным.

Да, вокруг пятницы 13-го много суеверий и плохая репутация, но стоит помнить: многие из них существуют лишь благодаря нашей вере в них. Как говорил Франклин Рузвельт: «Единственное, чего стоит бояться, — это сам страх».