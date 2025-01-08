Пятна на потолке и испорченные обои: что делать, если вас затопили соседи

Затопление квартиры — одна из самых распространенных бытовых проблем, связанных с жильем. От этого страдает не только ремонт, но и семейный бюджет, а договориться с виновником о компенсации получается не всегда. Что делать, если затопили соседи, — в материале «Вечерней Москвы».