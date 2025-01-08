Пятна на потолке и испорченные обои: что делать, если вас затопили соседи

Что делать в момент затопления
В случае затопления действовать нужно быстро. В первую очередь уберите из опасной зоны ценные вещи и отключите электроприборы от розеток. А чтобы лишний раз не рисковать, можно сразу обесточить всю квартиру через электрощит.
Следующий шаг — связаться с соседями. Если дело в сорванном кране или лопнувшей трубе, они смогут самостоятельно остановить поток воды, перекрыв протечку. Если соседей дома нет, нужно обращаться в диспетчерскую аварийной службы. Сантехники перекроют воду в квартире сверху или сразу во всем доме.
Последствия потопа обязательно нужно сфотографировать или снять на видео. Эти кадры можно будет предъявить виновникам, чтобы добиться от них компенсации. Также в качестве свидетелей можно пригласить в свою квартиру нескольких жильцов других квартир.
Затем нужно составить акт о затоплении. Составлением таких документов занимаются представители управляющей компании, ТСЖ или ЖЭКа — пригласите их на осмотр квартиры. Если они отказываются приходить, составить акт можно самостоятельно в присутствии свидетелей.
Как заставить соседей заплатить за ремонт
Компенсировать ущерб от затопления можно несколькими способами. Если квартира застрахована, пригласите представителя страховой компании для оценки последствий. Он определит, является ли произошедший потоп страховым случаем, и выдаст заключение, по которому в дальнейшем можно будет получить компенсацию.
Прорвало трубу отопления: кто виноват и что делать
Если жилье не застраховано, компенсацию можно потребовать от самих виновников потопа. Пригласите их в квартиру, покажите последствия и попробуйте решить проблему «мирным путем». Вместе рассчитайте примерную сумму, в которую обойдется ремонт.
Если виновники отказываются платить за ремонт, пригласите оценщика, получите его заключение и обращайтесь в суд. К исковому заявлению нужно прикрепить подробное описание инцидента, фотографии последствий, акт о затоплении и показания свидетелей, если таковые есть.
Что делать, если затопило съемную квартиру
Гораздо сложнее обстоит ситуация с квартирами, которые сдаются в аренду. В большинстве договоров о найме жилья прописывается, кто именно должен платить за ремонт: собственник или арендатор.
Если за ремонт по договору отвечает собственник, то он не в праве требовать деньги от квартиросъемщика. В противном случае арендатор может заявить на него в суд.
Если ответственность за повреждения несет квартиросъемщик, то он может потребовать деньги от затопивших его соседей. Исключением будет случай, если порча имущества произошла из-за аварии (например, из-за прорыва трубы): ответственность за ремонт ляжет уже на собственника (статья 211 ГК РФ).