Пятерка за осанку: пять важных вопросов о здоровье школьников

Вопрос 1. Какие факторы негативно влияют на здоровье школьников?
Главный врач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов говорит, что плохо сказываются отсутствие у детей позитивного жизненного настроя, увлечение электронными гаджетами и недостаток времени на свежем воздухе.
— Особо отмечу значимость неправильного питания. Избыток или недостаток веса может привести к нарушению иммунитета, развитию хронических заболеваний. Питание влияет и на умственные способности ребенка, — подчеркнул он.
Вопрос 2. Как должны питаться школьники?
По словам главного внештатного детского специалиста, диетолога Департамента здравоохранения Москвы Татьяны Брежневой, в рационе ребенка должны быть белковые продукты — именно они формируют ферменты, гормоны, иммунные тела:
— Питание должно быть разнообразным и включать мясо, молоко, кисломолочные продукты, злаки, овощи и фрукты. Школьнику важно употреблять и растительное масло. А еще детскую еду нужно запекать, варить, тушить, а не жарить.
Вопрос 3. Зачем детям нужна физическая нагрузка и как не навредить спортом?
Детский кардиолог Наталья Котлукова предупреждает: если ребенок мало двигается, это может стать причиной опасных заболеваний.
— Нужно следить, чтобы школьник не слишком много времени проводил с гаджетами, побольше двигался. Утром рекомендую делать зарядку, но без серьезных физнагрузок.
Вопрос 4. Как сохранить осанку ребенка?
Заместитель главного врача по хирургической работе детской больницы имени З. А. Башляевой, детский хирург-травматолог и ортопед Баир Самбатов советует правильно подбирать мебель, за которой ребенок делает уроки. Высота стола и стула должны регулироваться.
— Особое внимание уделите обуви, — подчеркивает врач. — Она должна соответствовать размеру ноги, не давить и не стеснять ее, но и не быть очень большой.
Вопрос 5. Почему важно делать прививки детям?
Главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова говорит, что о вакцинации до сих пор рождается много вредных мифов.
— Считаю, что делать прививки детям крайне необходимо — это надежная и безопасная защита их здоровья. Вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения от болезни.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Каклюгина, руководитель столичного Департамента образования и науки:
— В новом учебном году ребятам хочу пожелать не бояться ставить цели и достигать их. Родителям — больше разговаривать со своими детьми. А педагогам как мама троих детей, которые учатся в московской школе, желаю терпения и выражаю признательность за труд, потому что их работа — это настоящая миссия.