Пятерка за осанку: пять важных вопросов о здоровье школьников

— В новом учебном году ребятам хочу пожелать не бояться ставить цели и достигать их. Родителям — больше разговаривать со своими детьми. А педагогам как мама троих детей, которые учатся в московской школе, желаю терпения и выражаю признательность за труд, потому что их работа — это настоящая миссия.