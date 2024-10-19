Пять знаков зодиака, которым грозит опасность зимой 2024−2025 годов

Декабрь у Весов пройдет по сценарию: кто выше взлетел — тому больнее падать. Оглушительный успех в первую декаду зимы может резко смениться большими проблемами во второй половине декабря. Не исключено, что начальство или партнеры по бизнесу захотят повесить все недоработки именно на вас и обвинения в финансовых неудачах сильно подпортят вам новогоднее настроение. В январе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с отчетностью, проверяйте все документы дважды, а лучше — трижды. Будьте готовы к тому, что вас захотят подставить и не доверяйте безоговорочно даже тем, с кем вы ведете дела уже много лет. В феврале многим Весам придется искать работу и это будет довольно неприятный процесс — особенно для тех, кто старше 40 лет. Все варианты могут быть менее выгодными, чем на прошлом месте работы. Но не опускайте рук: уже после 21 февраля все начнет налаживаться.