Пять знаков зодиака, которым грозит опасность зимой 2024−2025 годов

Зимние месяцы, как правило, проходят достаточно спокойно, а порой даже скучно. Но этим пяти знакам зодиака скучать не придется. Звезды предрекают им серьезные испытания и различного рода неприятности. Особенно в феврале — самый короткий месяц будет и самым неблагоприятным. Но у вас есть время подготовиться и встретить любые опасности во всеоружии.
Водолей: финансовые потери
Декабрь у представителей этого знака пройдет в яростной борьбе со своими желаниями. Под влиянием момента вам захочется потратить кучу денег, причем из тех, которые откладывали на что-то нужное и важное. Не совершайте спонтанных трат, иначе весь следующий год вам придется отдавать долги и выплачивать проценты по кредиткам, и выбраться из финансовой ямы будет непросто. В середине января не доверяйте тем, кто предложит дополнительный источник дохода и избегайте «легких денег», которые сами идут в руки — это может обернуться большими неприятностями. Период с 3 по 18 февраля — самое неблагоприятное время. Ваши сбережения снова будут в опасности: остерегайтесь мошенников, не сообщайте никому пароли и не вкладывайте деньги в рискованные проекты.
Скорпион: конфликты и травмы
Всю осень Скорпионов преследовали неприятности, связанные со здоровьем. Звезды предупреждают, что зимой эта тенденция, скорее всего, продолжится. В декабре постарайтесь не переохлаждаться и избегайте массовых мероприятий — в толпе можно подхватить вирусы. В январе и феврале сведите к минимуму посещение катков и горнолыжных склонов: коньки, лыжи, санки и сноуборды противопоказаны в этот травмоопасный период. В новогодние каникулы не стоит запускать фейерверки. А еще у Скорпионов будет много поводов для конфликтов с окружающими — на работе, дома, на улице и в общественном транспорте. Держите себя в руках и постарайтесь обуздать эмоции. Особенно в период между 14 и 23 февраля, в это время любые конфликты также могут закончиться травмами.
Овен: разбитое сердце и семейные скандалы
Конец 2024 года для многих рожденных под знаком Овен будет просто катастрофическим в плане личной жизни. У тех, кто давно в отношениях, к декабрю накопится критическая масса претензий к партнеру, что может быть чревато взрывом и последующим расставанием — на время или навсегда. У тех, кто в поиске любви свидания и встречи будут проходить впустую. Все идет к тому, что Новый год придется встречать в одиночестве. Но и начало 2025 года не принесет ничего хорошего. Январь будет омрачен дикими сценами ревности и скандалами, а после 20 января женщинам-Овнам не рекомендуется вступать в брак: звезды предупреждают, что счастливым он не будет. Как будто этого мало, во второй половине февраля опасайтесь доверять свои любовные тайны даже самым близким людям — вы можете столкнуться с предательством, последствия которого будут весьма разрушительными.
Весы: проблемы в бизнесе и карьеры
Декабрь у Весов пройдет по сценарию: кто выше взлетел — тому больнее падать. Оглушительный успех в первую декаду зимы может резко смениться большими проблемами во второй половине декабря. Не исключено, что начальство или партнеры по бизнесу захотят повесить все недоработки именно на вас и обвинения в финансовых неудачах сильно подпортят вам новогоднее настроение. В январе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с отчетностью, проверяйте все документы дважды, а лучше — трижды. Будьте готовы к тому, что вас захотят подставить и не доверяйте безоговорочно даже тем, с кем вы ведете дела уже много лет. В феврале многим Весам придется искать работу и это будет довольно неприятный процесс — особенно для тех, кто старше 40 лет. Все варианты могут быть менее выгодными, чем на прошлом месте работы. Но не опускайте рук: уже после 21 февраля все начнет налаживаться.
Стрелец: капитальное невезение
Представителям этого знака звезды сулят очень сложную зиму. Стрельцам будет казаться, что все вокруг рушится и трещит по швам. В декабре будет много сложностей на работе, а в январе — мало денег. Также высока вероятность обострения хронических заболеваний в первой половине зимы и получения травмы или перелома во второй половине. В личной жизни все будет «по нулям» в конце 2024-го, а в 2025 году ситуация резко уйдет в минус. Мошенники и брачные аферисты при знакомствах онлайн, скандальное деление имущества при разводе, тайные измены партнера, которые в одночасье станут явными… Когда Бродский писал: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», он очень точно описывал вашу ситуацию. Наберитесь терпения и постарайтесь подстелить соломку везде, где только можно. Вам это очень пригодится.