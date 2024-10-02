Пять знаков зодиака, которых ждет удача зимой 2024−2025 годов

Девиз этого знака зодиака грядущей зимой: «Все будет хорошо». Вообще все: новые впечатления, крепкое здоровье, выигрыш в лотерею. А главное — семейная гармония. Партнер Рака, наконец-то, осознает, какое сокровище рядом с ним и будет буквально сдувать пылинки. В деловой сфере Рак получит признание, которого давно заслуживает, а значит, возможен и карьерный рост, и расширение финансовых возможностей. Раки всегда придерживаются своих целей и идеалов, а потому не боятся неудач и не жалуются, когда терпят неудачу. Но вот к счастью, свалившемуся как снег на голову, обычно не готовы. Не бойтесь, за эту широкую белую полосу не придется потом расплачиваться месяцами неудач. Просто радуйтесь!