Пять вредных фраз, которые родители говорят детям из лучших побуждений

Многие психологи полагают, что общие фразы вроде «молодец», «умница», «ты лучший», которые взрослые говорят детям, например, когда они освоили какой-то новый навык или просто хорошо выполнили рутинную задачу, во-первых, обесценивают похвалу, а во-вторых, делают их зависимыми от оценок. В конечном счете они будут ждать только превосходных оценок. Однако если родственники готовы хвалить каждую поделку шестилетки, то в школе учителя вряд ли будут такими же восторженными. Прим это, скорее всего, в школе есть и другие «молодцы». У ребенка в итоге случится разрыв шаблона, а затем фрустрация (оказывается, я не лучше всех, как с этим жить?).