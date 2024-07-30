Пять вредных фраз, которые родители говорят детям из лучших побуждений

Есть распространенные фразы, которые родители говорят своим детям, чтобы поддержать. Однако эти слова могут не помочь ребенку, а навредить ему. Психологи рассказали изданию «Мел», чего лучше не говорить детям, а какие формулировки стоит использовать.
Неправильно: «Ты молодец», «Ты лучше всех», «Это шедевр». Правильно: «А ты отлично освоил акварель»
Многие психологи полагают, что общие фразы вроде «молодец», «умница», «ты лучший», которые взрослые говорят детям, например, когда они освоили какой-то новый навык или просто хорошо выполнили рутинную задачу, во-первых, обесценивают похвалу, а во-вторых, делают их зависимыми от оценок. В конечном счете они будут ждать только превосходных оценок. Однако если родственники готовы хвалить каждую поделку шестилетки, то в школе учителя вряд ли будут такими же восторженными. Прим это, скорее всего, в школе есть и другие «молодцы». У ребенка в итоге случится разрыв шаблона, а затем фрустрация (оказывается, я не лучше всех, как с этим жить?).
Лучше оставить громкие слова для тех случаев, когда они действительно будут оправданны (например, ребенок занял первое место на соревнованиях), а рутинно отмечать конкретные победы. Например, не «Это гениальный рисунок», а «Как классно у тебя получилось небо. И так хорошо сочетаются цвета».
Неправильно: «Не переживай», «Не плачь». Правильно: «Это и правда было ужасно, я с тобой».
Нередко взрослые, желая успокоить рыдающего ребенка, говорят что-то вроде «Все нормально», «Не плачь», «Не переживай». Однако эти слова обесценивают сиюминутные переживания ребенка. Взрослые как бы дают ему понять, что его слезы ничего не значат и что все его проблемы — ерунда. При этом он сам воспринимает проблему всерьез, поэтому родители должны показать ребенку, что все видят, понимают и сочувствуют.
Задача взрослых в такой ситуации — помочь ему понять и признать свои эмоции, а потом справиться с ними. Поэтому нужно говорить не «Хватит плакать, это все ерунда», а «Как сильно ты упал, бедная твоя коленка, как думаешь, стоит заклеить ее пластырем или просто промоем водой?».
Неправильно: «Уберешься в комнате, купим тортик». Правильно: «За тортиком сходим после уборки».
По мнению психологов, использовать еду (а тем более сладости) в качестве награды — один из путей к расстройству пищевого поведения. Это касается также еды в качестве успокоения («Не плачь, держи конфету») и наказания в виде лишения («Двойка? Никаких конфет!»). Иными словами, не стоит обвешивать еду дополнительными смыслами. Тогда в будущем ребенок с меньшей вероятностью захочет заедать стресс, поощрять себя сладостями или наказывать себя голодовками.
Нужно транслировать ему, что еда — это просто еда, она нужна нам для энергии, сил и хорошего настроения. И что получить их можно как от борща, так и от тортика — в зависимости от обстоятельств. Поэтому будет не тортик за качественную уборку, а просто тортик — традиционный воскресный, который можно купить как раз после домашних дел.
Неправильно: «Не разговаривай с незнакомцами». Правильно: «Взрослый не будет просить помощи у ребенка».
Правило о том, что с незнакомцами нельзя разговаривать, сложновато понять маленькому ребенку. Это объясняется тем, что понятие «незнакомец» для него пока не очень ясное. Если какой-то милый человек подойдет, представится, начнет дружелюбно общаться — он вроде бы уже и не незнакомец. Кроме того, незнакомцами могут быть и врачи, спасатели, полицейские — ребенок, слишком буквально понявший это правило, может отказаться от их помощи в экстренной ситуации.
В связи с этим нужно объяснить малышам, что взрослые просят помощи только у взрослых и никогда — у маленьких детей. И еще научить, что следует делать, если такое происходит (например, подойти к другим взрослым — например, к чьим-то родителям — на площадке и сказать, чтобы они помогли дяде или тете). Также стоит обсудить с детьми определенные ситуации, например, когда какой-то взрослый предлагает сесть к нему в машину, потому что у него там маленькие щенки, и объяснить, как вести себя в таких ситуациях.
Неправильно: «Давай помогу». Правильно: «Как считаешь, что лучше сделать дальше?».
Помочь ребенку, который с чем-то не справляется, взрослые стремятся зачастую ради экономии времени. От разовой помощи больше вреда не будет, но увлекаться не стоит — есть риск развить у ребенка выученную беспомощность и подорвать его самостоятельность.
Лучше задавать детям наводящие вопросы, чтобы он пришел к ответу (или результату) сам. Не «Сначала складывай то, что в скобках», а «Давай вспомним, какое действие мы тут делаем первым и почему».
К слову о самостоятельности. Она помогает детям контролировать эмоции и поведение, повышает уверенность в собственных силах. Есть несколько способов начать развивать этот навык уже летом. Это очень поможет детям в учебе и общении.
Айгуль Сабитова