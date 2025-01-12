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Пять вопросов об изменениях в системе высшего образования

С 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к собственной. «Вечерняя Москва» узнала, как это повлияет на работу вузов и на жизнь студентов.

Источник: © РИА Новости

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Вопрос 1. Что такое Болонская система?

Суть Болонской системы в создании единых общеевропейских стандартов высшего образования. И эти стандарты, по идее, должны помогать студентам, выпускникам и преподавателям передвигаться между странами для обмена знаниями и опытом. Россия присоединилась с Болонской системе в 2003 году.

Вопрос 2. Почему с Болонской системой начались проблемы?

В 2022 году, после начала СВО, страны — участники системы решили приостановить российское представительство. А затем, в 2023 году, указ о выходе из Болонского процесса подписал президент России Владимир Путин.

Вопрос 3. Чем Болонская система не устраивала Россию еще до СВО?

Возникло три проблемы. Первая — многие российские вузы не смогли совместить свои программы обучения с европейскими. Иными словами, в систему не вписались, — рассказывает политолог Евгений Мезенцев. — Вторая проблема — Болонская система способствовала тому, что наши бакалавры уезжали получать магистерскую степень в европейские вузы да там, в Европе, и оставались. Мы зачастую бесплатно готовили кадры для европейской экономики! Третье и главное: в России появились миллионы бакалавров-недоучек. Вроде высшее образование есть, а делать ничего не умеет.

Вопрос 4. Каким будет новое вузовское образование?

Со следующего года в стране будет три уровня высшего образования. Первый: базовое высшее со сроком обучения от 4 до 6 лет — как замена бакалавриату и специалитету. Второй, на базе первого — специализированное высшее образование. Он включает в себя магистратуру, ординатуру и программы ассистентуры-стажировки. Срок обучения от 1 до 3 лет. Третий уровень — профессиональное высшее образование. По сути, аспирантура.

— Аспиранты будут заниматься прежде всего научными исследованиями, — пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Вопрос 5. Что будет с теми, кто уже учится в вузе?

— Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут. Они смогут завершить образование согласно начатой программе, — уточнил Олег Смолин. — Как ожидается, новая система высшего образования станет более эффективной.