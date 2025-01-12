Пять вопросов об изменениях в системе высшего образования

Со следующего года в стране будет три уровня высшего образования. Первый: базовое высшее со сроком обучения от 4 до 6 лет — как замена бакалавриату и специалитету. Второй, на базе первого — специализированное высшее образование. Он включает в себя магистратуру, ординатуру и программы ассистентуры-стажировки. Срок обучения от 1 до 3 лет. Третий уровень — профессиональное высшее образование. По сути, аспирантура.