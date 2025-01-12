Пять вопросов об изменениях в системе высшего образования

Отменить ЕГЭ и сократить число уроков: возможно ли снизить нагрузку на школьников.
Вопрос 1. Что такое Болонская система?
Суть Болонской системы в создании единых общеевропейских стандартов высшего образования. И эти стандарты, по идее, должны помогать студентам, выпускникам и преподавателям передвигаться между странами для обмена знаниями и опытом. Россия присоединилась с Болонской системе в 2003 году.
Вопрос 2. Почему с Болонской системой начались проблемы?
В 2022 году, после начала СВО, страны — участники системы решили приостановить российское представительство. А затем, в 2023 году, указ о выходе из Болонского процесса подписал президент России Владимир Путин.
Вопрос 3. Чем Болонская система не устраивала Россию еще до СВО?
Возникло три проблемы. Первая — многие российские вузы не смогли совместить свои программы обучения с европейскими. Иными словами, в систему не вписались, — рассказывает политолог Евгений Мезенцев. — Вторая проблема — Болонская система способствовала тому, что наши бакалавры уезжали получать магистерскую степень в европейские вузы да там, в Европе, и оставались. Мы зачастую бесплатно готовили кадры для европейской экономики! Третье и главное: в России появились миллионы бакалавров-недоучек. Вроде высшее образование есть, а делать ничего не умеет.
Вопрос 4. Каким будет новое вузовское образование?
Со следующего года в стране будет три уровня высшего образования. Первый: базовое высшее со сроком обучения от 4 до 6 лет — как замена бакалавриату и специалитету. Второй, на базе первого — специализированное высшее образование. Он включает в себя магистратуру, ординатуру и программы ассистентуры-стажировки. Срок обучения от 1 до 3 лет. Третий уровень — профессиональное высшее образование. По сути, аспирантура.
— Аспиранты будут заниматься прежде всего научными исследованиями, — пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Вопрос 5. Что будет с теми, кто уже учится в вузе?
— Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут. Они смогут завершить образование согласно начатой программе, — уточнил Олег Смолин. — Как ожидается, новая система высшего образования станет более эффективной.