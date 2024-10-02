Пять упражнений, которые можно выполнять перед сном для борьбы со стрессом

Упражнение 1
Как пишет Men Today, чтобы выполнить это упражнение, нужно встать ровно, ноги поставить вместе или немного развести, а руки опустить вдоль туловища.
Далее опустите голову, согните спину и начните медленно опускаться к полу. После максимально сильного наклона надо задержаться в этом положении на секунду. Затем нужно так же медленно встать, распрямляя сначала спину, потом шею.
Упражнение 2
Выполняя его, надо лечь на спину и согнуть ноги в коленях. Далее нужно свести стопы, а колени развести по сторонам. Потом — вытянуть руки вдоль туловища, максимально свести лопатки и немного поднять грудную клетку. Затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.
Упражнение 3
Нужно сесть на пол, подогнув ноги под себя, а затем лечь животом на бедра. Затем нужно вытянуть вперед руки и максимально выпрямить спину. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем выпрямите ноги, лягте на живот и поднимитесь на руки, прогибая спину. Затем нужно вернуться в исходное положение.
Упражнение 4
Лягте на пол, выпрямив ноги и вытянув по сторонам руки. Согните правую ногу в колене и поднимите. Далее нужно обхватить колено правой ноги левой рукой и потянуть его в левую сторону. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. После этого повторите то же самое на другую ногу.
Упражнение 5
Нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях и вытянув руки вдоль туловища. Затем поднимите таз так, чтобы тело образовало одну линию. Вернитесь в исходное положение. Это упражнение надо выполнять плавно.
Источником стресса может быть обыкновенная скука. При этом попытки проигнорировать или подавить это состояние продлевают его эффект.