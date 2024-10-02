Пять упражнений, которые можно выполнять перед сном для борьбы со стрессом

Нужно сесть на пол, подогнув ноги под себя, а затем лечь животом на бедра. Затем нужно вытянуть вперед руки и максимально выпрямить спину. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем выпрямите ноги, лягте на живот и поднимитесь на руки, прогибая спину. Затем нужно вернуться в исходное положение.