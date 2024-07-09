Пять стран, в которых можно оформить иностранную дебетовую карту

Для тех, кто давно планировал посетить Батуми, есть хорошая новость: можно совместить приятное с полезным, оформив в отделении местных банков (Bank of Georgia, Liberty Bank, Credo, Solo, TBC Bank) за 1−5 дней дебетовую карту. Для этого понадобится загранпаспорт, грузинская сим-карта и форма KYC (анкета о доходах и клиентах, которую выдадут в банке). Дополнительно могут попросить заверенный трудовой договор, справки о движении денег и остатке на счете в банке РФ и заверенные 2-НДФЛ за несколько лет. Лучше подготовить и заверить все документы заранее, чтобы избежать отказа.