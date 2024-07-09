Пять стран, в которых можно оформить иностранную дебетовую карту

6 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность на территории РФ, в связи с чем все выпущенные ими карты стали недействительны за пределами страны. Альтернативная карта платежной системы «Мир» тоже работает далеко не везде. Оплатить ею покупки в путешествии можно в некоторых местах Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Таджикистана и Кубы. Карта UnionPay, выпущенная российскими банками, несмотря на обещание «работать» в большинстве стран, также имеет ряд нюансов.
Все это говорит о том, что качественную замену картам Visa и Mastercard в 2024 году в банках РФ достать невозможно. Однако, отчаиваться не стоит, так как на данный момент все еще есть возможность выпустить дебетовую карту в иностранном банке. Вот пять стран, куда можно приехать с российским паспортом, чтобы оформить счет и карту.
Белоруссия
Самая удобная страна для оформления иностранной карты гражданами РФ — Белоруссия. Там можно и драники вкусить, и замки посетить, и обратиться в отделение местных банков («Альфа-банк», «БНБ-банк», «БСБ-банк», «БТА-банк», «МТБанк», «Приорбанк», «Статусбанк», Zepter), чтобы оформить карту. Для этого понадобится только местная сим-карта и российский паспорт.
После оформления и оплаты комиссии для нерезидентов, которая обычно составляет 2000−8000 рублей, нужно будет дождаться выпуска в течение 1−10 дней и скачать приложение банка для ее использования.
Преимущество: удобно добираться из России, из Москвы можно купить билеты на поезд до Минска за ~ 3−4 тысячи рублей.
Казахстан
Казахстан — еще одна страна, где в 2024 году гражданин РФ может оформить дебетовую карты в местном банке (Kaspi, Jusan, Bereke Bank, Home Credit Bank). Для этого понадобится подтверждение законного въезда в страну из отеля или миграционной службы (если въехали в Казахстан по внутреннему паспорту РФ), штамп погранслужбы (если въехали по загранпаспорту), местные сим-карта и ИНН (можно заказать в центре обслуживания населения).
Преимущество: совершенно бесплатное оформление карты займет один день.
Узбекистан
В Узбекистане также можно оформить дебетовую карту, однако для этого придется задержаться в стране подольше, так как некоторые банки перед выдачей карты требуют прожить в стране перед подачей заявления минимум 15 дней.
Для тех, кому такой отпуск по душе, рассказываем, что в местных банках (Asia Alliance Bank, «Алокабанк», «Капиталбанк», Octobank) для оформления карты понадобится загранпаспорт, местная сим-карта, подтверждение регистрации (могут сделать в отеле) и ПИНФЛ (за ним нужно обратиться в отдел миграции и оформления гражданства).
Преимущества: сроки оформления карты (помимо срока сбора документов и проживания) — от 2 дней, а комиссия на оформление обычно составляет около 100−200 рублей.
Грузия
Для тех, кто давно планировал посетить Батуми, есть хорошая новость: можно совместить приятное с полезным, оформив в отделении местных банков (Bank of Georgia, Liberty Bank, Credo, Solo, TBC Bank) за 1−5 дней дебетовую карту. Для этого понадобится загранпаспорт, грузинская сим-карта и форма KYC (анкета о доходах и клиентах, которую выдадут в банке). Дополнительно могут попросить заверенный трудовой договор, справки о движении денег и остатке на счете в банке РФ и заверенные 2-НДФЛ за несколько лет. Лучше подготовить и заверить все документы заранее, чтобы избежать отказа.
Преимущество: стоимость оформления карты обычно бесплатная, хотя в некоторых банках взнос может составлять около 1500 рублей.
Киргизия
Оформить иностранную дебетовую карту с российским паспортом можно и в киргизских банках («Компаньон», «Бакай-банк», «Демир-банк», KICB, «Коммерческий банк “Кыргызстан”», «Керемет-банк», «Финка-банк»). Для этого понадобится внутренний паспорт РФ с отметкой о регистрации (в России), местная сим-карта, справка о временной регистрации в Киргизии (сделают в отеле) и загранпаспорт. Хотя, ввиду исключения, в некоторых банках комиссия отсутствует, обычно за оформление придется заплатить около 7000 рублей.
Преимущество: обычный срок оформления карты до 7 дней, однако возможен быстрый выпуск за 1−3 дня.
Важно
Иностранные банки регулярно вводят ряд ограничений, поэтому перед поездкой необходимо проверить актуальную информацию (и список необходимых документов). Также стоит учитывать, что банк вправе отказать в выдаче карты или закрыть уже одобренный счет без объяснения причин. В декабре 2022 года, например, так сделали некоторые грузинские банки. Однако вероятность такого исхода в 2024 году, если с документами все в порядке, минимальная.
О других картах: с 1 июля 2024 года изменился порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту.
Кристина Корчанова