Пять советов, как не переесть в новогоднюю ночь

Нужно отдать предпочтение тем блюдам, которые действительно хочется попробовать. Бывает, что человек накладывает в тарелку всего понемногу, а потом понимает, что ест не из-за вкуса, а чтобы освободить место для следующей порции. Стоит сосредоточиться на тех угощениях, которые кажутся наиболее аппетитными. Медленный и осознанный процесс позволит почувствовать насыщение раньше, чем вы перегрузите желудок.