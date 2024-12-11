Пять советов, как не переесть в новогоднюю ночь

Советы о том, как не переесть в Новый год, опубликовало издание «Ридус». Оно привело пять рекомендаций.
Заранее утолите легкий голод
Одна из основных причин, по которой люди слишком много едят за праздничным столом, — привычка садиться за него голодным. За несколько часов до новогоднего ужина стоит перекусить легким и полезным блюдом, например, овощным салатом с кусочками курицы или нежирным йогуртом. В этом случае не придется импульсивно поглощать еду. Можно будет наслаждаться праздничными блюдами, не поглощая их в огромных количествах.
Сосредоточьтесь на качестве
Нужно отдать предпочтение тем блюдам, которые действительно хочется попробовать. Бывает, что человек накладывает в тарелку всего понемногу, а потом понимает, что ест не из-за вкуса, а чтобы освободить место для следующей порции. Стоит сосредоточиться на тех угощениях, которые кажутся наиболее аппетитными. Медленный и осознанный процесс позволит почувствовать насыщение раньше, чем вы перегрузите желудок.
Контролируйте размер порций
Также надо следить за количеством съеденного. Можно попробовать использовать небольшую тарелку. На ней порция будет выглядеть больше, что поможет обмануть мозг. При этом лучше накладывать еду самому, чтобы взять именно столько, сколько сможете съесть.
Не забывайте о воде
Уменьшить чувство голода и избежать переедания помогает потребление воды. За полчаса до праздничного ужина стоит выпить стакан воды. Это частично заполнит желудок и позволит начать есть с меньшим аппетитом. Во время ужина нужно пить воду между блюдами. Это снизит потребление калорий и поможет избежать обезвоживания, особенно если человек будет пить употреблять алкоголь.
Делайте паузы в еде
Стоит делать перерывы между блюдами, чтобы дать организму возможность понять, что вы уже сыты. Например, можно общаться, танцевать, запускать фейерверки. Сигнал о насыщении поступает в мозг с небольшой задержкой, поэтому паузы помогут избежать тяжести и дискомфорта в желудке.