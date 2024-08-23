Пять советов, как меньше уставать от офисной работы

По словам эксперта, работа в режиме многозадачности снижает эффективность и повышает уровень стресса. Человеческий мозг — не компьютер, и сильно утомляется от постоянного переключения внимания, а это ведет в том числе к большему количеству ошибок в работе. Постарайтесь структурировать все рабочие задачи и распределить их по категориям от самых важных до второстепенных.