Пять советов, как меньше уставать от офисной работы

Согласно совместному исследованию Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, 75 процентов россиян периодически испытывают чувство постоянной усталости во время или после работы. Из них 46% опрошенных ощущают ее иногда, а 29% довольно часто.
Чтобы оставаться на работе продуктивными и бодрыми, можно воспользоваться следующими советами:
Правильно распределите рабочее время
По словам эксперта, работа в режиме многозадачности снижает эффективность и повышает уровень стресса. Человеческий мозг — не компьютер, и сильно утомляется от постоянного переключения внимания, а это ведет в том числе к большему количеству ошибок в работе. Постарайтесь структурировать все рабочие задачи и распределить их по категориям от самых важных до второстепенных.
Подсчитайте, сколько времени вам нужно на их выполнение и двигайтесь по намеченному плану. Полезно будет отключить уведомления в почте и мессенджерах, чтобы сократить количество вещей, которые могут вас отвлечь.
Позвольте себе небольшие перерывы
Чтобы не уставать, попробуйте делать перерывы по 5−10 минут каждый час. Постоянный фокус на рабочих вопросах приводит к усталости и ослаблению внимания, поэтому мозгу нужно давать разгрузку. Во время перерывов можно сделать гимнастику для глаз, послушать любимую музыку, сходить на прогулку или выпить чашку чая.
«А вот что не стоит делать во время перерывов — это скроллить соцсети и читать новости. Такие активности могут лишить остатка сил», — предупреждает Ольга Киляшева.
- Повышение мотивации
Мозг не хочет отвлекаться, когда человек занимается чем-то интересным. Поэтому стоит найти главные точки мотивации в своей работе. Регулярно напоминайте себе, чем важна и полезна работа, и как личный вклад помогает компании.
- Научитесь переключать внимание
Хобби — отличный способ снять напряжение и научиться чему-то полезному. Разнообразьте привычный досуг прогулками, спортом или новыми увлечениями, в которых вы найдете отдушину.
- В свободное время — никакой работы!
Избегайте работы в нерабочие часы, не занимайтесь рабочими делами в выходные или во время отпуска. Это, наоборот, мешает восстановлению перед рабочими буднями.
«Конечно, никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, но постарайтесь не превращать работу в личное время в постоянный распорядок выходного дня», — заключила эксперт.