Пять шагов к спасению, или как извлечь пользу из выгорания

Когда сил немного, особенно важно их беречь. В связи с этим стоит подумать, кто будто вытягивает из вас энергию. И перестать с ними общаться на время выгорания — или насовсем. А вот взаимодействие с людьми, которым вы всегда рады, может помочь. Иногда полезно пообщаться также с теми, кого вы сами хотите поддержать. Это поможет вам почувствовать, что вы способны кого-то вдохновить.