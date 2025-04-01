Пять шагов к спасению, или как извлечь пользу из выгорания

1. Определите предел вашей выносливости
Если вы чувствуете, что не справляетесь со своим напряжением, нужно подумать о пределах вашей выносливости, которые не стоит игнорировать.
Например, к выгоранию привел длительный рабочий форс-мажор. При этом вам комфортно работать в режиме «3−4 часа на сложные дела плюс 3−4 часа на обычную рутину». Это и будет вашим уровнем выносливости, который не нужно превышать. Если же все дела у вас будут каждый день важными и срочными, ваша внутренняя батарейка может быстро разрядиться, пишет «Лайфхакер».
Также надо подумать, как избежать переработок. Нужно решить, сколько задач вы можете выполнить за день, чтобы не быть выжатым лимоном следующим утром. И постараться не брать на себя больше.
2. Оцените вашу удовлетворенность работой
Иногда к выгоранию приводит низкая мотивация. Та, в свою очередь, возникает из-за неудовлетворенности работой. Если вы действительно недовольны, нужно разобраться в этом.
Выгорание часто возникает не из-за большого количества дел, а потому, что человеку просто некомфортно на работе. Стоит проанализировать, устраивает ли вас рабочее место, достаточно ли вам солнечного света. Также надо подумать, нравится ли вам ваш график.
К выгоранию может привести и невозможность использовать все накопленные умения и навыки. В связи с этим нужно подумать, интересны ли вам рабочие задачи. Скука — тоже прямой путь к выгоранию. Желательно найти баланс между творчеством, профессиональными вызовами и простыми текущими делами. При необходимости нужно обсудить свою загрузку с начальником. Или подумать о смене сферы деятельности.
Таким образом, выгорание может заставить вас задуматься, насколько вас устраивает нынешняя работа и не пришло ли время серьезных перемен.
3. Пересмотрите жизненные цели
Выгорание связано не только с работой. По мнению ученых, из-за сильной трансформации, через которую проходит современный мир, от этого состояния страдает больше людей, чем раньше. Все дело в неопределенности, в которой оказалось современное общество.
В связи с этим нужно проанализировать свои жизненные цели и ценности. Возможно, от каких-то стоит отказаться, чтобы уменьшить напряжение. Вероятно, нужно также найти новые критерии успешности.
Выгорание может помочь понять, какие цели вас мотивируют, а какие кажутся вам тяжелым грузом.
4. Поищите действенные способы восстановления
Вернуться в ресурсное состояние помогут поддерживающая среда и собственные устремления. При этом по мере восстановления роль усилий человека возрастает. В связи с этим стоит выяснить, что помогает вам вернуть силы, и регулярно применять эти способы. Использовать их стоит даже после того, как вы выйдете из выгорания.
Вернуться в ресурсное состояние могут помочь следующие способы.
Физические упражнения. Нужно найти вид активности, который нравится именно вам. И наоборот — если все говорят о пользе каких-то тренировок, но вас к ним не тянет, не нужно заставлять себя заниматься ими силой. Возможно, вы найдете новое хобби, которое поможет быстрее восстановиться.
Правильное питание. Добавьте в рацион полезные продукты, которые вам нравятся и которые вы редко едите. Ими нужно хотя бы частично заменить «мусорную» пищу. Если такой режим питания вам не понравится, подумайте, какие полезные продукты вы любили раньше. Возможно, нужно снова начать их употреблять. А может, нужно изменить старые рецепты по своему нынешнему вкусу.
Навыки стрессоустойчивости. Нужно научиться расслабляться и успокаиваться. Здесь могут помочь медитация, любимая музыка, сериалы, книги, фильмы, подкасты.
5. Заново оцените свой круг общения
На психологическое состояние человека влияет его окружение. И выгорание — период, когда можно понять, с кем хочется общаться, а с кем бы вы перестали контактировать.
Когда сил немного, особенно важно их беречь. В связи с этим стоит подумать, кто будто вытягивает из вас энергию. И перестать с ними общаться на время выгорания — или насовсем. А вот взаимодействие с людьми, которым вы всегда рады, может помочь. Иногда полезно пообщаться также с теми, кого вы сами хотите поддержать. Это поможет вам почувствовать, что вы способны кого-то вдохновить.
Тем временем аналитики рассказали, многие ли россияне чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе.