Пять секретов долголетия. Врач открыла, как прожить дольше

1 октября отмечается день пожилого человека. А как максимально долго не чувствовать старость? Об этом aif.ru рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
Питание
Чтобы оставаться в отличной форме и продлить свою жизнь, важно следить за своим рационом. Необходимо ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих фруктов и овощей — это примерно 400 граммов, исключая картофель. Обязательно включите в меню рыбу, стараясь есть её не реже двух раз в неделю, причем общая норма должна составлять не менее 200 граммов. Также обратите внимание на количество соли: старайтесь не превышать 5 граммов в день, учитывая соль, уже содержащуюся в продуктах.
Отказ от вредных привычек
Статистика тревожна: каждый второй курильщик умирает из-за болезней, связанных с курением, и почти половина из них не доживает до 50 лет. Это подчеркивает важность отказа от курения. Также стоит помнить, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Алкоголь является психоактивным веществом с высоким потенциалом для зависимости и канцерогенным риском. Отказ от этих привычек — одна из ключевых составляющих здоровья и долголетия.
Сон
Качество сна играет важную роль в поддержании здоровья. Взрослым, как правило, нужно спать от 7 до 9 часов в сутки, хотя диапазон допустимого сна варьируется от 6 до 10 часов. Заботьтесь о своем сне, ведь хороший отдых — это залог не только физического, но и психического благополучия.
Физическая активность
Не забывайте о движении! Рекомендуется уделять физической активности от 150 до 300 минут умеренной нагрузки или от 75 до 150 минут интенсивной активности в неделю. Недостаток физических упражнений значительно увеличивает риск преждевременной смерти — на 20−30%. Это серьезный аргумент в пользу регулярных тренировок.
Социальная активность
Не забывайте о важности социальных связей! Исследования показывают, что активное общение и поддержание социальных связей связаны с более высокой продолжительностью жизни. В то время как социальная изоляция может увеличить риск смерти на 26%. Сильные и стабильные отношения с окружающими могут стать источником радости и опоры в трудные времена.
Следуя этим пяти привычкам, вы не только улучшите качество своей жизни, но и продлите её. Заботьтесь о себе и помните, что маленькие шаги ведут к большим изменениям.