Пять секретов долголетия. Врач открыла, как прожить дольше

Чтобы оставаться в отличной форме и продлить свою жизнь, важно следить за своим рационом. Необходимо ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих фруктов и овощей — это примерно 400 граммов, исключая картофель. Обязательно включите в меню рыбу, стараясь есть её не реже двух раз в неделю, причем общая норма должна составлять не менее 200 граммов. Также обратите внимание на количество соли: старайтесь не превышать 5 граммов в день, учитывая соль, уже содержащуюся в продуктах.