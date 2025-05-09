Пять самых известных советских военных песен

Прошло уже 80 лет с окончания войны, и живых свидетелей одной из величайших трагедий в истории остается все меньше, а скоро они исчезнут вовсе, как бы ни было больно это признавать. Но эти песни не дают забыть, какой ценой была завоевана свобода, и напоминают о том, что надо беречь мир. Звучит тривиально, но это то, что нам всем действительно очень нужно, когда читать новости становится совсем невыносимо.