Пять самых известных советских военных песен

Такие песни — напоминание о тех, кто не вернулся (они есть в каждой семье на русскоязычном пространстве), кто сражался, чтобы мы сегодня могли жить. Великая Отечественная война закончилась уже 80 лет назад, но каждое 9 Мая эти мелодии снова и снова возвращают нас к подвигу, который нельзя забыть.
Катюша
Песня была написана еще до начала войны, в 1938 году, но уже тогда всем здравомыслящим людям было понятно, в какую страшную бездну с катастрофической скоростью катится человечество, с таким трудом достигшее хрупкого равновесия после чудовищной Первой мировой войны.
Матвей Блантер и Михаил Исаковский создали трогательную историю девушки, которая ждет любимого с фронта. Премьера состоялась в Московском театре оперетты, и песня сразу полюбилась слушателям. Когда началась война, «Катюша», конечно, зазвучала совсем по-другому — как символ надежды и верности.
Известно, что «Катюша» поднимала боевой дух и напоминала бойцам о родном доме и любимых, которые ждали их с молитвой и надеждой. Именно от этой песни пошло народное название боевых установок реактивной артиллерии — «катюши».
Священная война
Когда война только началась, нужен был мощный гимн, способный сплотить страну в едином гневном порыве. И он был создан: поэт Василий Лебедев-Кумач написал строки, ставшие призывом к борьбе. Композитор Александр Александров за одну ночь написал музыку — торжественную, скорбную, суровую и грозную, как призыв к бою.
Первым исполнителем песни стал ансамбль песни и пляски Красной армии имени Александрова. Премьера состоялась 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале в Москве. Именно в тот день первые группы солдат отправлялись на фронт, и песня прозвучала как торжественный марш — ее мощные слова сразу стали символом решимости защищать Родину. Гимн оказался настолько проникновенным и эмоционально сильным, что бойцы, уезжающие на фронт, слушали его стоя, с поднятыми головами и сжимая кулаки.
Смуглянка
Песня была написана еще до войны как часть оперетты «Константин Заслонов». Но настоящую популярность она обрела в 1970-х, когда прозвучала в фильме «В бой идут одни “старики”». Лирическая и озорная «Смуглянка» рассказывает о партизанке, которая воюет с врагами и покоряет сердца.
Искрящаяся, словно молдавское вино, музыка и задорный текст сделали «Смуглянку» любимой не только на фронте, но и в мирное время. Песня напоминает о том, что даже в условиях войны люди не утрачивают человеческое тепло и способность любить, что и в суровых условиях всегда остается место для легкого юмора и флирта.
День Победы
Песня родилась в канун 30-летия Победы, но ее путь к слушателям был нелегким. Жюри конкурса сначала отвергло композицию, посчитав чересчур официальной и маршевой, да и вообще тематика вроде была не слишком актуальной. Однако Лев Лещенко рискнул исполнить ее на праздничном концерте — и зрительный зал взорвался аплодисментами.
«День Победы» — это гимн памяти, гордости и радости одновременно. Он отражает контраст между счастьем освобождения и болью потерь, что делает композицию такой сильной и проникающей в сердце. Уже не одно десятилетие эта песня звучит на всех парадах 9 Мая, объединяя поколения.
Журавли
Когда поэт Расул Гамзатов посетил Хиросиму и узнал историю девочки Садако, складывавшей журавликов из бумаги, его поразила мысль о хрупкости жизни. Так родились строки о солдатах, чьи души превратились в белых журавлей. Ян Френкель написал к ним пронизывающую мелодию.
«Журавли» — это гимн павшим героям. Образ летящих в небе журавлей — символ душ тех, кто не вернулся. Песня звучит как реквием и всегда вызывает глубокое эмоциональное потрясение. Она учит помнить не только победы, но и трагедии войны.
Почему эти песни нужно слушать сейчас
Прошло уже 80 лет с окончания войны, и живых свидетелей одной из величайших трагедий в истории остается все меньше, а скоро они исчезнут вовсе, как бы ни было больно это признавать. Но эти песни не дают забыть, какой ценой была завоевана свобода, и напоминают о том, что надо беречь мир. Звучит тривиально, но это то, что нам всем действительно очень нужно, когда читать новости становится совсем невыносимо.
Оксана Файрклоуг