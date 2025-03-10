Пять признаков. Как понять, что вас недооценивают на работе

Когда начальник или коллеги регулярно пренебрегают вашими идеями или даже выдают их за свои, они показывают, что вы не предлагаете ничего стоящего. Если такое происходит, нужно убедиться, что вы четко и понятно объясняете, что хотите предложить. А затем прямо спросите, почему ваши предложения игнорируют. Так, можно сказать: «Пожалуйста, помогите мне разобраться, что не так с моей идеей». Это не будет выглядеть как атака, поэтому у коллег или начальника не появится желания защищаться.