Пять признаков. Как понять, что вас недооценивают на работе

Зачастую у сотрудников возникает ощущение, что их недооценивают на работе. Однако для начала важно определить, какой смысл вы вкладываете в понятие «ценность». Для кого-то это продвижение по карьерной лестнице, а для других — хорошие отношения с боссом.
При этом распознать опасные сигналы с первого взгляда может быть непросто. Ранние признаки могут на первый взгляд показаться незначительными. «Лайфхакер» назвал пять из них.
Как понять, что тебя недооценивают
1. Ваше мнение игнорируют
Когда начальник или коллеги регулярно пренебрегают вашими идеями или даже выдают их за свои, они показывают, что вы не предлагаете ничего стоящего. Если такое происходит, нужно убедиться, что вы четко и понятно объясняете, что хотите предложить. А затем прямо спросите, почему ваши предложения игнорируют. Так, можно сказать: «Пожалуйста, помогите мне разобраться, что не так с моей идеей». Это не будет выглядеть как атака, поэтому у коллег или начальника не появится желания защищаться.
2. Вы не вникаете в работу
Отстраненность часто указывает на то, что нас не ценят. Любой человек хочет ощущать связь с окружающими, чувствовать свою значимость. Если эта нейропсихологическая потребность не удовлетворяется, мы перестаем вникать в то, чем занимаемся. Таким образом, если человек часто отвлекается и отключается от своих обязанностей, возможно, все дело во внутреннем ощущении, что его не ценят.
3. Вам поручают только мелкие задачи
Если вы постоянно заняты делами, которые не относятся к вашим обязанностям и в которых вы не используете ваши профессиональные навыки, например, делаете кофе, — это тревожный звоночек. Очевидно, что в компаниях нужны сотрудники, которые будут выполнять мелкие поручения. Однако это не значит, что все скучные рутинные дела должны выполнять вы. Особенно если коллегам в это время поручают интересные проекты.
Когда вас в следующий раз попросят выполнить какую-то мелкую задачу, вспомните о своих приоритетах. Если вы скажете «да» одному делу, это будет означать, что вы говорите «нет» другому. И если долго заниматься делами на несколько уровней ниже своих способностей, работа в итоге перестанет радовать.
Подумайте, что руководство считает важным, какие цели ставит перед собой и как вы можете помочь их достичь. Когда вы это поймете, поговорите с шефом. Скажите, что вы видите свободную нишу, и поинтересуйтесь, не нужна ли ваша помощь.
Если вы уже объясняли руководству, что хотите развиваться, но ничего не меняется, возможно, причина в другом. Вероятно, компания не считает вас сильным игроком. Исправить это может быть сложно, поэтому стоит подумать, хочется ли вам тратить на это время.
4. Вашу работу контролируют
Если начальник следит за каждым вашим шагом и все мониторит, значит, он не настолько высоко вас ценит, чтобы предоставить вам независимость. В таком случае можно попробовать предложить ему эксперимент. Например: «Я знаю, что вы переживаете по поводу дедлайна. Но когда вы постоянно проверяете, как идут дела, я теряю внимание, а это мешает сделать все вовремя. Давайте я попробую работать самостоятельно». Стоит подчеркнуть, что это именно эксперимент. Так больше шансов, что руководитель согласится.
5. У вас маленькая зарплата
Заработок — один из показателей, насколько компания ценит ваш вклад. Если вас постоянно хвалят, но не поднимают зарплату — вас явно недооценивают.
Поначалу это может казаться несерьезной проблемой. Однако постепенно риск того, что вы продолжите получать меньше, чем заслуживаете, увеличится. Ваша нынешняя зарплата — стартовая точка для будущих переговоров. Гораздо легче договориться о зарплате в 65 тысяч, если вы уже получаете 60, а не 50.
Если вам кажется, что руководство мало платит, проанализируйте рынок и узнайте, сколько зарабатывают специалисты вашего уровня. Потом можно поговорить с руководителем. Можно сказать: «Обязанности, которые я выполняю, не соответствуют моей должности и зарплате. Что нужно, чтобы мы обсудили и пересмотрели мое положение в компании?».
Как исправить ситуацию
Если хотя бы один из сигналов вам знаком, нужно поговорить с начальником. Не стоит молча соглашаться с таким отношением. Однако нужно не жаловаться, а действовать. Надо начать заступаться за себя — хотя бы ради своего ментального здоровья.
Если же это вас не сильно мотивирует, выясните, сколько денег вы теряете, оставаясь на работе, где вас недооценивают. Стоит подумать, действительно ли вы хотите избегать неудобного разговора и продолжать зарабатывать меньше положенного. Отказ от защиты своих интересов слишком дорого стоит.
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