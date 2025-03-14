Пять причин, по которым правило «съесть лягушку с утра» может не сработать

Можно подумать, что прокрастинатор просто не делает ничего важного и занимается вместо этого приятными вещами. Однако это не так. Обычно такое откладывание и оттягивание сопровождается переживаниями, самокритикой. Человек по-настоящему мучается, но не может начать решать задачу, потому что она выглядит сложной или неинтересной, а ему недостает мотивации. Одновременно с этим он может переделать множество других дел, чтобы поменьше себя корить. Но главную проблемную задачу так и не решит.