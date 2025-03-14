Пять причин, по которым правило «съесть лягушку с утра» может не сработать

Как поясняет «Лайфхакер», суть в том, что утром нужно сделать какое-то трудное и раздражающее дело. После этого, то есть на фоне «лягушки», все остальные задачи покажутся простыми. Однако в некоторых случаях эта техника может не сработать.
1. На остальные задачи может не остаться сил. Казалось бы, после сложного дела человек должен почувствовать облегчение и радость за счет дофамина — гормона вознаграждения. А потом еще и с легкостью переделать все остальное. Однако в действительности раздражающее дело может лишить всех сил, и после этого человеку захочется только лежать, а не продолжать вдохновенно работать. Очевидно, что такой результат принесет одно разочарование, ведь вместо одного неприятного дела можно было решить множество других задач.
2. Есть риск неверно определить приоритеты. Если последовать «лягушачьему» правилу, первое дело дня окажется не самым приятным. При этом вполне возможно, что в нашем списке есть более важные пункты. Не исключено, что день лучше начать с них, а не влезать с утра пораньше в то, что нам абсолютно не нравится.
3. Сложных или раздражающих задач может быть несколько. Определиться с «лягушкой» утром просто, если неприятное дело у нас одно. А если таких задач множество? Заниматься неприятным тогда придется в любом случае, и никакого особенного эффекта техника Трейси не даст. Вместо того, чтобы принуждать себя есть «лягушку» утром, иногда нужно просто спокойно разобраться с делами по очереди.
4. День будет испорчен с самого утра. Если мы запланируем на утро раздражающую задачу, мы начнем думать о ней уже накануне вечером. И вряд ли это поможет проснуться и начать работать в хорошем настроении.
5. Прокрастинация может победить «лягушку». Предполагается, что техника оратора победит прокрастинацию. Однако нельзя забывать, что она гораздо коварнее. Если у человека есть склонность к ней, он все равно отложит важно дело на потом.
Можно подумать, что прокрастинатор просто не делает ничего важного и занимается вместо этого приятными вещами. Однако это не так. Обычно такое откладывание и оттягивание сопровождается переживаниями, самокритикой. Человек по-настоящему мучается, но не может начать решать задачу, потому что она выглядит сложной или неинтересной, а ему недостает мотивации. Одновременно с этим он может переделать множество других дел, чтобы поменьше себя корить. Но главную проблемную задачу так и не решит.
Если первым в списке дел окажется самое неприятное, есть риск, что ничего не сдвинется с мертвой точки, а прокрастинатор измучается от переживаний. Вместо этого можно было бы сначала сделать все остальное. Не исключено, что потом бы он даже приступил к тому самому раздражающему делу.
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