Пять правил здорового перекуса. Как дожить до обеда и не навредить фигуре

Вы позавтракали очень рано, до обеда еще очень далеко и в офисе начинаются чаепития с печеньем или кофе с бутербродами. Или же у вас получился ранний обед, а вечером очень сильно хочется есть, и вы наедаетесь так, что даже сложно помыть посуду. Знакомые ситуации? А их можно было бы избежать, если бы между завтраком и обедом или между обедом и ужином был бы запланирован правильный перекус.
О том, что перекусы полезны и могут спасти от переедания, нужно только их правильно организовать, рассказала Нурия Дианова, диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание»:
Чтобы начать правильно питаться необходимо создать свой личный режим питания. И кроме того, что вы планируете основные приемы пищи, еще нужно учитывать перекусы. Они должны быть обоснованы и состоять из здоровых продуктов. Если опираться на следующие правила, то вы не превысите дневную калорийность, сделаете свой рацион сбалансированным и правильным.
Калорийность
Калорийность перекуса не должна превышать 200 ккал. Например, орехи и семена — отличный источник полезных жиров, но они очень калорийны, поэтому их лучше есть в строго ограниченном количестве.
Легкость
Он должен быть легким и усвоиться за 2−2,5 часа. Как правило, это второй завтрак, в тех случаях, когда долго до обеда, или полдник — когда он убережет от спонтанных покупок вечером после рабочего дня.
Натуральный и растительный
Чтобы перекусы приносили пользу и стали частью правильного питания, нужно выбирать натуральные, преимущественно растительные продукты: овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, семена, нежирные молочные продукты, яйца — это отличный выбор для здорового перекуса. Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и белками, что делает их сытными и полезными.
Белки, жиры, клетчатка
Он должен быть сбалансированным. Оптимальный перекус должен включать в себя белки, полезные жиры и клетчатку. Никакого добавленного сахара, только полезные альтернативы. Например, яблоко с арахисовой пастой, йогурт с семенами чиа, или фрукты с творогом, или овощные палочки с правильным соусом — это примеры правильных, сбалансированных перекусов.
Четкий план
Для того, чтобы избежать спонтанных покупок неполезных перекусов или неудачных комбинаций, связанных с выбором перекусов, стоит их планировать. Заранее подготовьте небольшие порции полезных продуктов, которые можно взять с собой на работу или учебу. Это поможет избежать соблазна съесть что-то нездоровое в моменты голода.
Только осознанное отношение к своему выбору полезных продуктов принесет пользу здоровью.