Пять правил здорового перекуса. Как дожить до обеда и не навредить фигуре

Вы позавтракали очень рано, до обеда еще очень далеко и в офисе начинаются чаепития с печеньем или кофе с бутербродами. Или же у вас получился ранний обед, а вечером очень сильно хочется есть, и вы наедаетесь так, что даже сложно помыть посуду. Знакомые ситуации? А их можно было бы избежать, если бы между завтраком и обедом или между обедом и ужином был бы запланирован правильный перекус.