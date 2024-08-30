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Пять правил резюме, чтобы вас гарантированно взяли на работу

Грамотное резюме — это ключ к успешному поиску работы, оно позволяет работодателям быстро оценить ваши навыки, опыт и квалификацию. Как составить его правильно, рассказала карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семенова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Девушка сидит за рабочим столом
Источник: Freepik

«Если ваше резюме составлено неправильно или содержит ошибки, а таких, хочу отметить, более 80%, то это может негативно сказаться на вашей возможности получить желаемую должность», — говорит она.

При этом, резюме — это первое впечатление, которое вы производите на работодателя, это ваша визитная карточка.

Есть пять основных правил, которые помогут вам составить идеальное резюме.

1. Краткость и ясность

Ваше резюме должно быть кратким, информативным, привлекательным и ясным.

Эксперт советует использовать простой язык, избегать использования сложных терминов и длинных предложений. Вместо этого используйте короткие абзацы, списки и буллиты.

2. Акцент на достижениях

Работодатель хочет знать, что вы можете предложить ему. Поэтому акцентируйте внимание на своих достижениях и успехах.

Укажите конкретные цифры (численность компании, количество подчиненных, выручка, другие показатели) и факты, которые подтверждают вашу эффективность и результаты. Метрики делают акцент в вашем резюме и заставляют взгляд остановиться и ознакомиться с вашим опытом.

Оксана Семенова
Карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone

3. Структура

Резюме должно быть хорошо структурировано.

Разделите его на разделы — образование, опыт работы, навыки и интересы. Каждый раздел должен содержать краткую информацию о вашем опыте и достижениях.

Нет смысла укладывать длительный опыт работы на страницу, ваше резюме может занимать до 3−4 страниц, но не больше.

4. Грамотность

Проверьте резюме на ошибки и опечатки.

По словам эксперта, работодатель может отказаться от рассмотрения вашего резюме, если оно содержит ошибки.

Используйте в резюме одинаковый, читаемый шрифт.

5. Соответствие требованиям

Убедитесь, что ваше резюме соответствует требованиям работодателя.

Если вы претендуете на определенную должность, убедитесь, что резюме отражает ваш опыт и навыки, необходимые для этой должности.

Также важно, чтобы было хорошее, желательно профессиональное фото в деловом стиле или стиле бизнес-кэжуал, это усилит ваше резюме, так как многие рекрутеры лучше запоминают зрительной памятью.

Оксана Семенова
Карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone

Грамотное резюме — это важный инструмент для поиска работы, оно помогает работодателям быстро оценить ваши навыки и опыт, а также произвести хорошее впечатление. Поэтому обязательно уделите достаточно времени и внимания составлению резюме, чтобы увеличить свои шансы на получение желаемой должности.

«Следуя этим пунктам, вы сможете создать идеальное резюме, которое привлечет внимание работодателей и увеличит ваши шансы на получение желаемой работы», — рассказала HR-эксперт.