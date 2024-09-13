Пять неожиданных причин. Из-за чего в сентябре 2024 могут не дать ипотеку

Больше половины заявок на ипотеку получают отказ. В Национальном бюро кредитных историй подсчитали, что в июле этого года банки «завернули» 57% таких запросов. Причем отказывают не только из-за допущенных когда-то просрочек по займам или недостаточной зарплате. Эксперты aif.ru рассказали, как люди сами себе «подмачивают» кредитный рейтинг.
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Многие маркетплейсы предлагают сегодня оплатить покупку долями или в рассрочку. Претендентам на ипотечный или другой крупный кредит лучше этого не делать.
«Банк видит эти покупки, как услуги, предоставляемые через микрофинансовые организации, — говорит ипотечный брокер Елена Молокова. — У нас были случаи, когда человеку отказывали в ипотеке из-за того, что на нем “висел” микрокредит. Потом оказывалось, что это были покупки через интернет. Вдвойне досадно, когда стоимость покупки всего несколько тысяч рублей, а заемщик из-за этого лишается шанса на одну из самых крупных и важных сделок своей жизни».
Если человек не удержался и что-то купил на маркетплейсе не с полной оплатой, а частями, то ему не стоит сразу идти в банк за ипотекой. Скорее всего, последует отказ. А вот что действительно нужно сделать, так это оплатить товар целиком. Через 3−6 месяцев можно проверить через приложение банка свой кредитный рейтинг (дважды в год это разрешается делать бесплатно). Если заемщик находится в зеленой цветовой зоне, то теперь все в порядке: можно подавать заявку на заем.
Кредитка с подвохом
Банки постоянно предлагают оформить кредитную карту. Говорят, что обязательств почти никаких — пусть лежит в кошельке на всякий случай. Ведь никогда не знаешь, когда придется потратить кругленькую сумму на поход к стоматологу, срочный ремонт машины или внеплановую крупную покупку.
Но выданная кредитная карта «светится» в банке как долг, даже если человек с нее ни копейки не потратил. Поэтому если есть действующие кредитки, нужно проверить, не накопился ли по ним долг (например, за обслуживание), а потом обратиться в банк и закрыть эту карту.
Договор с заемщиком
Если для кредита своих доходов недостаточно, заемщики привлекают поручителей или созаемщиков. Многие потом даже забывают, что когда-то вообще подписывали такой документ. Но если вдруг основной заемщик потеряет работу или заболеет и не сможет платить по кредиту, долговое бремя ляжет на поручителя или созаемщика. Мало того, что придется рассчитываться за чужой долг, так еще и самому купить в кредит квартиру не получится.
«На моей памяти была история, когда поручителю пришлось рассчитаться перед кредитором, чтобы погасить обязательства основного заемщика, — говорит риелтор-практик Владимир Шмелев. — Человек взял кредит, но не справился с нагрузкой и начал скрываться от банка. Тогда кредитор нашел поручителя и предъявил требования ему. Причем не только по обязательствам, но и по пеням и штрафам за просрочку. Пришлось платить, а сумма была в районе трех миллионов рублей. Долг заемщика отобразился в кредитной истории поручителя. Как только тот попытался взять другой заем уже для себя, банк ему отказал».
Даже если заемщик исправно оплачивает взятый кредит, банк будет считать ежемесячные платежи по чужому займу как кредитную нагрузку на поручителя либо созаемщика. В ипотеке могу отказать или же предложить откровенно непривлекательные условия. Тем, кто стал созаемщиком или поручителем, нужно убедиться, что основной заемщик выплатил все до копейки без просрочек. Если были просрочки, кредитная история подпорчена, а кредитный рейтинг низкий, банк в кредите, скорее всего, откажет.
«Исправлять кредитный рейтинг в подобных случаях сложно, но возможно, — говорит ипотечный брокер Дмитрий Ракута. — Нужно быть готовым, что на это уйдет 6−12 месяцев, а в отдельных ситуациях до двух лет. Нужно закрыть все штрафы, погасить все долги, а затем оформить кредитную карту и активно пользоваться ею, не допуская просрочек. Спустя 3−6 месяцев вновь смотрим кредитный рейтинг: он должен измениться в лучшую сторону. Так постепенно выравниваем его и только потом подаем заявку на ипотеку».
Прочие долги
При оценке заемщика банк смотрит не только на кредитные обязательства, которые когда-либо были или есть у человека. Коммунальные платежи тоже способны многое сказать о платежеспособности и дисциплине заемщика. А еще кредитор может отказать в ипотеке, если человек долго не платил, например, по алиментам. Злостные неплательщики попадают в базу Федеральной службы судебных приставов, а это уже «красный флаг» для банка и прямое указание не выдавать кредит.
Чтобы в последний момент не остаться без ипотеки, опрошенные эксперты рекомендуют зайти на сайт ФССП и проверить, не числится ли за заемщиком других обязательств, включая всевозможные штрафы. Все обнаруженные долги нужно погасить, выждать пару недель и отправляться в банк.
Посмотрели на других
И еще одна причина, которая может повлиять на решение банка о выдаче ипотеки. Часто заемщики стремятся отправить одну заявку веерной рассылкой одновременно в несколько банков. В общей системе кредиторы видят, кто до них отказывал в этой заявке. Как только один банк отказал, другие начинают более придирчиво смотреть на заемщика.
Избежать этого можно, отправляя заявку последовательно. Предварительно нужно выбрать 2−3 банка, под условия которых человек наиболее подходит.