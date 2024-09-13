Пять неожиданных причин. Из-за чего в сентябре 2024 могут не дать ипотеку

Если человек не удержался и что-то купил на маркетплейсе не с полной оплатой, а частями, то ему не стоит сразу идти в банк за ипотекой. Скорее всего, последует отказ. А вот что действительно нужно сделать, так это оплатить товар целиком. Через 3−6 месяцев можно проверить через приложение банка свой кредитный рейтинг (дважды в год это разрешается делать бесплатно). Если заемщик находится в зеленой цветовой зоне, то теперь все в порядке: можно подавать заявку на заем.