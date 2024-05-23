Пять маршрутов по Петербургу

Каждый маршрут занимает 1−2 часа пешей прогулки. По пути — множество мест, где можно поесть, выпить кофе, что-то купить или посмотреть на искусство. Выбирайте, что вам приглянулось — программу легко можно растянуть на день (или даже два).
Парадный Петербург: Невский, Адмиралтейский, Миллионная
Классика, без которой никуда
В маршруте Невский, Дворцовая площадь, виды с набережной, главные соборы и музеи. Если решите зайти по пути в Эрмитаж или Русский, главное — не пытайтесь посмотреть все за раз! Это просто невозможно.
Начинаем с площади Островского: один из лучших архитектурных ансамблей города, Александринский театр (на Новой сцене идет много интересных экспериментальных постановок), тихий сад Аничкова дворца, Театральный музей и Вагановское училище.
С другой стороны Невского — магазин купцов Елисеевых: очень красивый универмаг начала XX века в стиле модерн (но цены на продукты очень туристические).
С площади переулками идем до набережной Мойки, смотрим на Банковский мост с грифонами, переходим и возвращаемся к Невскому: грандиозный Казанский собор, а через проспект — возрожденный Дом книги (симпатичный интерьер в стиле ар-деко, кафе на втором этаже с панорамным видом на Невский и неплохой выбор литературы — но про книги мы подробнее расскажем на следующем маршруте).
По Невскому добираемся до Мойки и сворачиваем налево по набережной, до Гороховой, где стоит брат-близнец Дома книги, универмаг «У Красного моста» (внутри — одежда высокого ценового сегмента, популярная бижутерия и книжный магазин Эрмитажа).
Продолжаем идти по набережной и попадаем на Исаакиевскую площадь: здесь, кроме великолепного собора, есть гостиница Англетер (в которой есть просторный кинотеатр со своей авторской программой кинопоказов), выставочный зал «Манеж» (каждая выставка — большое событие), недалеко — музей «Росфото» с выставками архивных и современных работ.
По Адмиралтейскому проспекту выходим к Дворцовой площади, пересекаем ее и по Мойке или Миллионной движемся дальше. Можно заглянуть в фильтр-кофейню «ТЧК» или бар «Чайка», свернуть к храму Спаса на Крови (рядом Русский музей) или Мраморному дворцу, а в финале — Марсово поле и Летний сад, после которых можно возвращаться назад по набережной Невы или через Троицкий мост дойти до Петропавловской крепости.
Книжный и барный квартал: Литейный, Некрасова, Маяковского
Маршрут, которым гуляет сам Петербург.
Петербург не случайно называют столицей независимых книжных — и барной столицей тоже. И то и другое объединено в один квартал — неизвестно, есть ли тут прямая связь, но это отличный маршрут для прогулки.
Начнем с главного книжного магазина города — «Подписные издания» на Литейном проспекте. За последние годы магазин разросся до двух этажей, прирос магазином букинистики и вторым кафе — тут огромный выбор книг (и совсем не такой, как в сетевых магазинах) и приятная атмосфера — можно просто побродить или посидеть у окна. В общем, если вам хоть кто-то снова скажет, что «молодежь не читает», отведите его сюда — в дни распродаж очередь на вход растягивается до соседнего дома, а люди специально приезжают в этот книжный из других городов.
Чуть дальше на той же стороне Литейного — Музей Ахматовой, один из самых популярных литературных музеев города. В глубине тихого сада когда-то и вправду жила Анна Ахматова — а теперь здесь рассказывают про писателей Серебряного века и есть уютная кофейня.
Через дворы Шереметевского дворца можно выйти к набережной Фонтанки и пройти на север к KGallery — арт-галерея, книжный магазин и кафе. Здесь регулярно проходят необычные камерные выставки живописи, современного петербургского искусства и книжной графики.
Идем дальше на север, сворачиваем на Пестеля и возвращаемся к Литейному проспекту — через дорогу будет книжный магазин и винный бар «Конец прекрасной эпохи», а на втором этаже тут же — частный музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (поэт жил здесь перед отъездом за рубеж).
Следующая точка — угол улиц Маяковского и Некрасова, главной барной артерии города. Когда-то все ходили в бары на Думской, потом на Рубинштейна, а сейчас — сюда. Выбирайте, что вам ближе: интеллигентно-декадентские «Хроники», рюмочные в советском стиле «Залив» и «Наденька» или вычурно-девичьи «Цветочки» — все в двух шагах, и рядом еще полно неплохих. Чуть дальше по Некрасова — книжный магазин «Все свободны», а по Маяковского — «Желтый двор», который специализируется на переводной азиатской литературе. Ещё дальше к площади Восстания книжный «Перед прочтением сжечь», а через реку от музея Ахматовой — «Порядок слов». Каждый книжный — со своей атмосферой и фондом, и ни один не похож на сетевые магазины. Бары тянутся дальше по улицам Маяковского и Жуковского — «Бримбориум», Dead Poets, «Витя» и много других. А еще по пути можно встретить море авторских кофеен (если вам не хватило кофе в книжных). Этот путь можно повторять несколько раз, просто меняя точки, в которые вы зайдете.
Петроградская сторона: Каменноостровский проспект, набережная Карповки
Отдельный город внутри города.
Лучшее, что можно тут сделать — затеряться в улочках и бродить. Но мы все же дадим несколько ориентиров.
Начнем у станции метро Горьковская и пойдем к центру острова по Каменноостровскому проспекту. Сразу по левую руку — студия «Ленфильм», где недавно отреставрировали кинозал, есть филиал книжного «Порядка слов» с подборкой книг про кино, а на территории самой студии можно перекусить в модной «Бутербродной» или паре кофеен. Дальше, почти у площади Льва Толстого — кофейня Verle, от которой по Петропавловской улице выходим к благоустроенной набережной реки Карповки.
Прямо через реку — Ленполиграфмаш, целый завод, реорганизованный в культурный кластер: популярные кафе Futura и Coffee 3, небольшие магазинчики, студии и много всего.
Рядом несколько отличных музеев на выбор: Ботанический сад с оранжереями, Музей петербургского авангарда в двухэтажном деревянном доме и мастерская скульптора Аникушина — здание уникальной формы, в котором рассказывают историю монументальной скульптуры и устраивают необычные выставки.
Потом идем на запад через вереницы маленьких улиц до Большого Крестовского моста — здесь находится «Левашовский хлебозавод» — новое культурно-выставочное пространство с кофе и огромным круглым выставочным залом, а в трех шагах — магазин книг и альбомов по искусству от школы Masters (и там, и там еще и кофейни есть, но вы уже догадались — они повсюду). Улица Зеленина, по которой спускаемся назад, кишит самыми разными ресторанами, где можно поесть: от скромных до манерных.
А ещё Петроградка — отличное место для детского маршрута. В этом случае советуем ту же мастерскую Аникушина или Ботанический сад, затем на Большой Зеленина — книжный магазин издательства «Поляндрия» с очень красивыми детскими книгами, потом на улице Ленина — «Библиотека книжных героев», детская библиотека? в стране. На углу Кронверкского и Съезжинской — еще один хороший детский книжный от издательства «Самокат», и тут же в двух шагах — Петербургский зоопарк.
Васильевский остров: зелень, тишина и море
Бродский хотел прийти сюда умирать, но жить тут тоже можно. Из центральных районов города Васильевский — самый тихий и зеленый.
Начнем от парадной и торжественной Стрелки, пройдем мимо Зоологического музея и Кунсткамеры и через зеленую Менделеевскую линию вдоль Петербургского университета выйдем к Малой Неве, а дальше — по набережной до Тучкова моста.
Свернем на 1-ю линию, дойдем до Екатерининской церкви (уголок Флоренции в Петербурге), а на Среднем проспекте завернем на улицу Репина — самую узкую в городе — и пройдем её до конца. Тут можно сделать крюк к набережной Большой Невы, посмотрев на открыточные виды города и Академию художеств (а в сквере рядом удивиться конюшне в центре города), или сразу свернуть на Большой проспект к Василеостровскому рынку — модному гастрономическому кластеру с десятками заведений.
Дальше уходим от центра вглубь — если хотите больше зелени, то по Большому проспекту, а если панорамы города — по набережной, до ледокола «Красин», а оттуда вернуться на Большой и продолжить путь к морю.
Здесь можно завернуть в большой частный музей современного искусства «Эрарта» или не останавливаться и дойти до самого края острова, где расположен Севкабель Порт. Превращенный в культурное пространство завод — одна из главных точек притяжения современного Петербурга. Красивый вид на залив (вы удивитесь, но в городе у моря это редкость), море баров, кафе и магазинов, приятная территория для прогулок, а еще регулярные концерты и ярмарки выходного дня (от авторской керамики до искусства).
В центр можно вернуться на такси или общественном транспорте — но мы советуем на кораблике, которые регулярно отплывают по нескольким разным маршрутам: Петербург стоит увидеть с воды, а здесь сесть на кораблик куда проще, чем в центре.
Старая Коломна
Старые городские кварталы, которые сохранились почти целиком. Здесь убивал старуху Раскольников и гулял герой гоголевской Шинели, а теперь погуляем и мы — благо район за последние 150 лет стал куда дружелюбнее.
От Сенной площади по переулку Гривцова выйдем к Исаакиевскому собору, забежим в Манеж или Музей истории религии, а дальше по Почтамтской через Площадь Труда — в Новую Голландию. Здесь — приятные магазины с книгами и авторской одеждой, десяток ресторанов, современные арт-инсталляции, огромная детская площадка и шикарная лужайка с газоном, где можно поваляться или устроить пикник (в центре города это редкость). Зимой лужайка превращается в каток. В целом в пространстве очень доброжелательная атмосфера, и вам вряд ли захочется уходить.
Из Новой Голландии по набережной реки Пряжки идем к музею Блока, оттуда по улице Декабристов возвращаемся к центру и встречаем Театральную площадь: две сцены Мариинского театра (выбирайте, какая вам больше нравится) и Консерватория. Чуть дальше на витиеватой набережной канала Грибоедова расположен Музей искусства Санкт-Петербурга
Спускаемся по набережной к проспекту Римского-Корсакова и дальше — в Бертгольд Центр на Гражданской: гастрокластер во дворе, где можно выпить и поужинать (и, как всегда, есть приятный книжный и магазинчики).
Если мало культуры, по дороге можно заскочить в дворянские особняки: Румянцева или Юсуповский (но надо заранее записаться на экскурсию).
Все заведения и места автор материала проверил на себе.
Георгий Мазуркевич