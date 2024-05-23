Пять маршрутов по Петербургу

Следующая точка — угол улиц Маяковского и Некрасова, главной барной артерии города. Когда-то все ходили в бары на Думской, потом на Рубинштейна, а сейчас — сюда. Выбирайте, что вам ближе: интеллигентно-декадентские «Хроники», рюмочные в советском стиле «Залив» и «Наденька» или вычурно-девичьи «Цветочки» — все в двух шагах, и рядом еще полно неплохих. Чуть дальше по Некрасова — книжный магазин «Все свободны», а по Маяковского — «Желтый двор», который специализируется на переводной азиатской литературе. Ещё дальше к площади Восстания книжный «Перед прочтением сжечь», а через реку от музея Ахматовой — «Порядок слов». Каждый книжный — со своей атмосферой и фондом, и ни один не похож на сетевые магазины. Бары тянутся дальше по улицам Маяковского и Жуковского — «Бримбориум», Dead Poets, «Витя» и много других. А еще по пути можно встретить море авторских кофеен (если вам не хватило кофе в книжных). Этот путь можно повторять несколько раз, просто меняя точки, в которые вы зайдете.