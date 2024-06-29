Пять малоизвестных правил, которые должны соблюдать пилоты

Когда самолет находится на критических этапах (руление, взлет, посадка и выполнение полетов на высоте менее трех километров), пилоты обязаны соблюдать правило «стерильной кабины». Его суть заключается в том, что члены экипажа не могут выполнять второстепенные обязанности, заниматься посторонними делами и вести разговоры, не связанные с полетом. Все внимание должно быть сосредоточено исключительно на работе.