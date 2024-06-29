Пять малоизвестных правил, которые должны соблюдать пилоты

Когда вы садитесь в самолет, вы доверяете свою жизнь пилотам, которые становятся ответственными за вашу безопасность.
Профессия пилота требует гораздо большего, чем просто управление самолетом. Экипаж воздушного судна придерживается множеству правил, гарантирующих, что каждый полет будет максимально безопасным.
Предлагаем вам ознакомиться с пятью из этих обязательных правил.
Обязательная действующая медицинская справка
Медицинская справка подтверждает физическую и психическую пригодность для управления самолетом.
Эти сертификаты выдаются уполномоченными авиационными медицинскими экспертами и бывают разных классов в зависимости от типа полетов, которые выполняет пилот. Чем выше класс, тем строже медицинское освидетельствование и, как правило, тем чаще им приходится продлевать сертификат.
Это также означает, что пилотов могут не допустить до полетов даже из-за незначительной проблемы со здоровьем. Разрешается вернуться к работе только в том случае, если она будет решена.
Бороды запрещены
В фильмах мы можем наблюдать пилотов, которые носят бороды. Однако в реальной жизни все меняется из-за одного правила.
Пилотам запрещается носить бороду. Это правило действует из соображений безопасности, связанных с использованием кислородных масок во время разгерметизации самолета. Щетина может помешать маске создать надлежащую герметичность, которая особенно важна для командира судна.
Это правило пытались оспорить, и оно остается распространенным только в США. Хотя там пилотам разрешается носить усы, но только в том случае, если они подстрижены и не мешают маске плотно прилегать к лицу.
Алкоголь запрещен
Алкоголь и авиация — несовместимые понятия. Пилотам запрещается употреблять спиртные напитки даже за восемь часов до полета.
Алкоголь влияет на когнитивные функции, уменьшает скорость реакции и негативно влияет на способность принимать решения.
Правило «стерильной кабины»
Когда самолет находится на критических этапах (руление, взлет, посадка и выполнение полетов на высоте менее трех километров), пилоты обязаны соблюдать правило «стерильной кабины». Его суть заключается в том, что члены экипажа не могут выполнять второстепенные обязанности, заниматься посторонними делами и вести разговоры, не связанные с полетом. Все внимание должно быть сосредоточено исключительно на работе.
Правило о времени полета и отдыха
Рабочее время пилотов строго регламентировано. Это сделано для того, чтобы избежать проблем, вызванных переутомлением, которые могут поставить под угрозу безопасность полета и, следовательно, всех членов экипажа и пассажиров.
В России пилотам авиакомпаний нельзя летать более 12 часов в дневное время и более 11 — в ночное.
После выполнения своих обязанностей пилоты должны отдыхать не менее 16 часов. Усталость может привести к серьезным проблемам, так как она чаще всего является причиной ошибок и неправильных решений.
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Анна Морозова