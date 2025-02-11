Пять легких способов улучшить отношения с соседями

Многие люди не знают ни имен, ни телефонов своих соседей. Между тем общаться с теми, кто живет рядом, полезно. Так, соседи могут приглядеть за квартирой, кошкой или цветами на случай отъезда. Кроме того, они могут оказаться весьма приятными и интересными людьми. Если вы хотите улучшить отношения со своими соседями, возьмите на вооружение несколько рекомендаций.