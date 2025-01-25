Пять интересных фактов об МГУ имени М. В. Ломоносова

270 лет назад, в Татьянин день, императрица Елизавета Петровна издала указ «Об учреждении Московского университета и двух гимназий». Именно он, положив начало реализации масштабного образовательного проекта мецената И. И. Шувалова и ученого М. В. Ломоносова, способствовал созданию Императорского Московского университета, известного сегодня как МГУ имени М. В. Ломоносова.
В честь памятной даты делимся интересными и малоизвестными фактами об одном из лучших университетов России.
В Татьянин день ректор МГУ имени М. В. Ломоносова угощает студентов медовухой
Согласно многолетней традиции, в Татьянин день Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, угощает студентов безалкогольной медовухой собственного приготовления.
Такой обычай появился более 30 лет назад, после того, как Садовничий посетил выборы ректора Гумбольдского университета в Берлине (Германия). Тогда он стал свидетелем необычный сцены: двое студентов подошли к выбранному ректору и попросили угостить их пивом, что тот воспринял крайне положительно.
Садовничий решил, что студенты МГУ имени М. В. Ломоносова тоже заслуживают в торжественный день чего-то особенного, так и появилась традиция пить безалкогольную медовуху в Татьянин день.
Готовят напиток, кстати, по секретному рецепту. О нем мало что известно, но говорят, что мед для него заказывают из Башкирии, а настаивают медовуху около двух месяцев.
Чтобы добраться до верхних этажей в главном здании, нужно делать пересадки
Центральное здание МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах по праву является уникальным архитектурным объектом. Оно было построено в 1949—1953 годах и практически 40 лет являлось самым высоким зданием в Европе, пока в 1990 году во Франкфурте-на-Майне (Германия) не было завершено строительство Ярмарочной башни.
Известно, что высота главного здания с учетом шпиля составляет 240 метров. Кстати, чтобы добраться до верхних этажей «столичного гиганта», нужно сделать пересадку на лифте, которых там, ни много ни мало, около 111. Все они работают, примерно как московское метро. Поэтому, если захотите добраться, например, на 28 этаж, придется выйти где-то посередине пути, чтобы пересесть на другой лифт.
В Севастопольском филиале университета есть «Лаборатория вина»
Филиалы МГУ имени М. В. Ломоносова есть в разных городах России. В одном из них, расположенном в Севастополе, с 2016 года работает научно-методический центр «Лаборатория вина». Студенты, решившие изучать искусство виноградарства и виноделия, могут в рамках образовательной программой ознакомиться с технологиями выращивания винограда и производства вина. По слухам, дегустации с целью расширения кругозора тоже предусмотрены.
Один из факультетов университета располагается на Красной площади
Большинство столичных факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова находятся на Воробьевых горах. Однако есть среди них особенный, расположившийся в самом сердце столицы.
Факультет журналистики неспроста является одной из точек туристического маршрута для многих путешественников. Дело в том, что здание на Моховой, 9, где студенты изучают основы «второй древнейшей профессии», ранее являлось городской усадьбой Пашковых — уникальным архитектурным объектом своего времени.
«Дом Пашковых» был построен по проекту итальянских архитекторов в 1790-х годах.
Сегодня главной особенностью здания является стеклянный купол, добавленный архитектором К. М. Быковским только в начале XX века. Кстати, чтобы помыть его в наше время нанимается команда промышленных альпинистов.
Еще одной гордостью факультета журналистики является яблоневый садик, расположенный во дворе. О нем на протяжении долгих лет заботятся, чтобы угостить близких настоящими «академическими» плодами.
МГУ имени М. В. Ломоносова — излюбленное место для съемок кино
Вы наверняка хотя бы раз в жизни смотрели фильмы «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Черная молния», «Легенда № 17» или, например, «Покровские ворота». Во всех этих кинокартинах есть сцены, снятые в стенах главного здания и других частях университета. А все потому, что МГУ имени М. В. Ломоносова является самым узнаваемым университетом в России, а также важной частью нашего наследия.
Ежегодно из университета выпускается более десятка тысяч профессионалов, которые «создают» историю на протяжении веков. Физик Андрей Сахаров, писатель и поэт Борис Пастернак, президент СССР Михаил Горбачев — лишь некоторые известные студенты, однажды окончившие МГУ имени М. В. Ломоносова.
В этот памятный день редакция ВФокусе Mail хотела бы пожелать преподавателям и студентам Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова новых открытий, высоких достижений и вдохновения.