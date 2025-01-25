Пять интересных фактов об МГУ имени М. В. Ломоносова

Известно, что высота главного здания с учетом шпиля составляет 240 метров. Кстати, чтобы добраться до верхних этажей «столичного гиганта», нужно сделать пересадку на лифте, которых там, ни много ни мало, около 111. Все они работают, примерно как московское метро. Поэтому, если захотите добраться, например, на 28 этаж, придется выйти где-то посередине пути, чтобы пересесть на другой лифт.