Пять интересных фактов из биографии Редьярда Киплинга

30 декабря 1865 года в семье профессора школы искусств родился мальчик, ставший впоследствии талантливым писателем и журналистом, а также опытным путешественником. В честь дня рождения Редьярда Киплинга, автора «Книги Джунглей», предлагаем вместе с редакцией ВФокусе Mail вспомнить интересные факты из его биографии.
Родился в Индии и всем сердцем полюбил ее самобытность
Редьярд Киплинг родился в городе Мумбаи в Индии, являвшейся до 1947 года Британской колонией. Там он прожил до 6 лет, а в возрасте 17 лет вновь вернулся в качестве корреспондента местной газеты.
Благодаря тому, что Киплинг отлично владел не только английским языком, но и хинди, он мог путешествовать по колонии, изучая местную жизнь, культуру, религию и традиции. Впоследствии он посвятил большинство своих трудов именно Индии, а ставшее бестселлером произведение «Книга джунглей» сделало Киплинга одним из самых известных писателей для детей в XIX веке.
Мы, жители джунглей, знаем, что человек самое мудрое изо всех созданий. А послушав его, мы решили бы, что он безумнее всех остальных.
При этом, мало кто знает, что, хотя Киплинг и был опытным исследователем Индии, он никогда не бывал в джунглях Сиони (Seonee jungle), в которых происходит действие «Книги Джунглей».
При рождении был назван другим именем
Замечали ли вы когда-нибудь на книгах рядом с фамилией Киплинга другое имя? В данном случае — нет никакой опечатки и авторство действительно принадлежит знакомому нам писателю. Дело в том, что при рождении мальчику дали имя Джозеф, выбрав, согласно традициям, второе имя в честь озера в Стаффордшире — Редьярд. Именно его автор впервые использовал для подписи своих творений, благодаря чему история его запомнила под вторым именем.
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Был лично знаком с Марком Твеном
В 1889 году Киплинг решил отправиться в длительное путешествие, за время которого он пересек Атлантический океан и посетил множество стран, включая Бирму, Сингапур, Гонконг, Японию и США.
Во время визита в город Элмайра (Нью-Йорк, США) Киплинг лично познакомился с американским писателем Марком Твеном. Известно, что они провели более двух часов, обсуждая последние тенденции в англо-американской литературе.
Он вздрогнул от радостного волнения, когда в первый раз почувствовал, что киль, руль и паруса повинуются ему.
Стал первым англоязычным писателем, получившим Нобелевскую премию
В 1907 году Киплинг был удостоен Нобелевской премии по литературе «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя».
К этому моменту он уже успел написать и опубликовать 4 романа и 16 томов рассказов, включая произведения «Книга Джунглей» и «Ким». Согласно истории премии, именно он стал первым англоязычным, а также самым молодым Нобелевским лауреатом по литературе.
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Был против большевиков, но активно издавался при Ленине и Сталине
Согласно историческим сводкам, Киплинг крайне негативно отзывался о большевиках и их деятельности во время Гражданской войны в России. Однако, несмотря на антикоммунистическую направленность взглядов, его труды активно печатались и пользовались большой популярностью при Ленине и Сталине. Известно, что одним из его главных поклонников в то время был Константин Симонов.
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