Пять интересных фактов из биографии Редьярда Киплинга

Замечали ли вы когда-нибудь на книгах рядом с фамилией Киплинга другое имя? В данном случае — нет никакой опечатки и авторство действительно принадлежит знакомому нам писателю. Дело в том, что при рождении мальчику дали имя Джозеф, выбрав, согласно традициям, второе имя в честь озера в Стаффордшире — Редьярд. Именно его автор впервые использовал для подписи своих творений, благодаря чему история его запомнила под вторым именем.