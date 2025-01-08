Пять идей для поездки в нацпарк зимой

«Лосиный остров» (Москва).
Сейчас в нацпарк можно записаться на комплексную экскурсионную программу по Лосиной Биостанции, пройти «Оленью тропу» и посмотреть вольерный комплекс.
Во время экскурсии вы увидите березняки и заболоченные почвы, ельник. Если вы придете к 11:00 или к 13:00, то можете попасть на экскурсию, на которой вам расскажут, как зимует лес и его обитатели. Также вы сможете посмотреть «лесную столовую» для оленей, лосей, кабанов. Если повезет, понаблюдаете за дикими копытными в естественной среде обитания.
На экскурсии по вольерному комплексу вы увидите лося — символа национального парка. Также вас ждет встреча с оленями, ланями, маралами и кабанами.
«Онежское Поморье» (Архангельская область).
В нацпарке есть двухдневный женский рыбалка-тур, в которую входит лов наваги на зимнюю удочку с инструктором, мастер-класс по приготовлению блюд на «финской свече» прямо на льду, парная и маски из беломорских водорослей, а также посещение музея «Унский посад» и знакомство с поморской культурой.
Для любителей острых впечатлений можно отправиться в четырехдневный снегоходный тур по Онежскому полуострову. Помимо красивой природы и поморских деревень, вы сможете посетить одну из главных святынь Белого моря — Чесменский маяк, а также один из самых старинных деревянных маяков на всем арктическом побережье — Летне-Орловский. Ночевка будет организована в визит-центрах нацпарка.
«Паанаярви» (Карелия).
Если хочется скрыться от людей, то снегоходные маршруты в этом нацпарке для этого идеально подходят, ведь на его территории нет населенных пунктов. При этом в заповедной территории придумали пять снегоходых маршрутов разной длительности. Например, на маршруте «Нуорунен» есть подъём на самую высокую гору Карелии — Нуорунен (576,9 метра), на склоне которой можно увидеть древние святилища саамов — сейды. Это довольно крупные валуны, поставленные на более мелкие — «ножки». По саамским поверьям, там жили духи, которые имели власть над всем происходящим.
«Таганай» (Челябинская область).
Здесь можно не только пройти классическим маршрутом по Уральскому хребту и посмотреть границы Европы и Азии, но и пройти по сказочной тропе вместе с Киалимской бабушкой в поисках праздничной елочки. По пути бабушка расскажет, почему в лесу нельзя украшать елки привычными игрушками и мишурой, чем питаются звери зимой и как определить зверей по следу.
«Шушенский бор» (Красноярский край).
Ощутить −50 градусов можно зимой на маршруте «ЭкоБорус». Борус — многоглавый хребет Западного Саяна, который находится недалеко от Саяно-Шушенской ГЭС. Он имеет несколько вершин: гора Пограничная, пики Кошурникова и Кубинских Революционеров, Малый Борус, гора Баланташ и Большой Борус (гора Пойлова). При планировании путешествий стоит учитывать, что аварийных путей схода с маршрута нет, путь следования только один. Так что стоит хорошо подготовиться.