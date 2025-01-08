Пять идей для поездки в нацпарк зимой

Если хочется скрыться от людей, то снегоходные маршруты в этом нацпарке для этого идеально подходят, ведь на его территории нет населенных пунктов. При этом в заповедной территории придумали пять снегоходых маршрутов разной длительности. Например, на маршруте «Нуорунен» есть подъём на самую высокую гору Карелии — Нуорунен (576,9 метра), на склоне которой можно увидеть древние святилища саамов — сейды. Это довольно крупные валуны, поставленные на более мелкие — «ножки». По саамским поверьям, там жили духи, которые имели власть над всем происходящим.