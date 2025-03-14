Пять доказательств и инструкция. Как вернуть товар, если нет чека

Как рассказали в Роспотребнадзоре, человек может ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе на свидетельские показания (ст. 18, 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей», ст. 493 Гражданского кодекса РФ).
Как можно доказать покупку товара
1. Если вы оплатили покупку по карте, то доказательством может служить выписка с банковского счета об авторизации и совершении транзакции. Подойдут и другие документы, подтверждающие перевод денег при электронных или безналичных расчетах.
«Чтобы не тратить время на обращение в банк, можно еще при покупке попросить продавца прислать электронный чек письмом или смс — такой чек “не выгорит” и не потеряется», — посоветовали в ведомстве.
Этот чек может отображаться в виде картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, времени и суммы покупки. При возврате товара достаточно будет перейти на эту страницу. Можно заранее сохранить электронный чек в телефоне или «облаке», чтобы при необходимости показать продавцу.
2. Если человек оплатил товар наличными и выбросил бумажный чек, а электронный не получал, можно попросить магазин найти информацию о покупке.
3. Также подойдут отметки магазина в документах, связанных с покупкой. Например, гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.
4. Кроме того, данные о покупке могут быть зафиксированы на дисконтной карте, данные которой можно посмотреть в личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца.
5. Вернуть товар помогут также свидетельские показания. Например, если во время покупки с человеком был друг, он может ее подтвердить.
Пошаговая инструкция для возврата товара без чека
1. Подготовка доказательств приобретения товара. Перед тем как обратиться к продавцу с требованиями, нужно подготовить доказательства (документы), подтверждающие покупку товара в конкретном магазине.
2. Подготовка и направление претензии продавцу. После сбора документов нужно написать претензию в адрес магазина. Она должна содержать: наименование продавца; данные потребителя; описание товара и его цену; дату покупки; описание возникшей проблемы; требование к продавцу; дату подачи заявления и подпись.
Один экземпляр претензии нужно отправить руководителю организации-продавца (лично, заказным письмом, через канцелярию, секретаря и так далее). Второй экземпляр остается у покупателя. На этом документе делается отметка о вручении.
Если продавец — ИП, то один экземпляр вручают предпринимателю или его работнику, у которого есть право принимать претензии покупателей. В этом случае второй экземпляр тоже остается у потребителя и также на документе ставят отметку о вручении.
«Претензия может быть направлена в адрес предпринимателя (по месту его жительства) заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по месту нахождения торговой точки предпринимателя», — пояснили эксперты.
3. Оформление возврата товара и денег. Если продавец признает требования обоснованными, оформляется возврат товара и денег. Если покупку оплатили по карте, деньги на нее и вернутся. Если товар был оплачен наличными, деньги могут вернуть как из кассы, так и на банковскую карту покупателя.
Иногда для оформления возврата могут попросить паспорт. Согласно банковскому законодательству, у продавца есть на это право.
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