Пузырьки в шоке. Что делать, если шампанское замерзло в морозилке?

Открывать нужно холодное шампанское, тогда оно не рванет, не будет сильно пениться и выплескиваться из бокалов, вырываться из бутылки. Очень часто мы хотим охладить игристое вино, как можно быстрее, и кладем его в морозилку. А еще часто делаем это заранее, забываем вино в морозилке. Что делать, если бутылка игристого вина пролежала в морозилке слишком долго и заледенела?