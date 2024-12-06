Пузырьки в шоке. Что делать, если шампанское замерзло в морозилке?

Открывать нужно холодное шампанское, тогда оно не рванет, не будет сильно пениться и выплескиваться из бокалов, вырываться из бутылки. Очень часто мы хотим охладить игристое вино, как можно быстрее, и кладем его в морозилку. А еще часто делаем это заранее, забываем вино в морозилке. Что делать, если бутылка игристого вина пролежала в морозилке слишком долго и заледенела?
Отвечает Даниил Ковалев, сомелье ресторана 0.75 Please Moscow:
— Шампанское можно охлаждать в морозилке, в этом нет ничего страшного, вы не испортите вино. Главное — не забывать игристое на морозе.
Шампанское замерзает при температуре минус 5−9 градусов мороза, оно может остыть в морозилке до такой температуры достаточно быстро, это вопрос часа, может быть пары часов. Если у вас включен режим шоковой заморозки (а такой часто бывает в новых холодильниках), то замерзание произойдет еще быстрее.
Жидкость при замерзании расширяется, поэтому бутылка может просто треснуть — и тут уже сделать ничего нельзя, ее нужно просто выкинуть.
Бутылку можно попробовать разморозить. Это нужно делать постепенно, не допуская сильного перепада температур. Бутылку нужно поставить в холодильник и подождать несколько часов. Потом размораживать при комнатной температуре.
Открывать такую бутылку нужно очень аккуратно, велика вероятность, что напиток будет из нее вырываться, и то что останется уже будет негазированным, а пить это будет не вкусно. Но может разморозиться и без особых потерь.
Надо учитывать, что в процессе размораживания бутылка может лопнуть, поэтому нужно быть очень аккуратным и, как я уже говорил, не допускать сильных перепадов температуры.