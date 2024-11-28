Путину подарили картину, написанную вместе с казахской художницей

Как рассказала ранее корреспонденту ТАСС Сабыржанкызы, 27 ноября в аэропорту Астаны она представила эскиз картины Токаеву и Путину. «Я должна была предложить двум президентам помочь мне написать картину, внести свою лепту. И передала им кисти, краски, и вот сами президенты решили написать мост дружбы», — пояснила художница.