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Путину подарили картину, написанную вместе с казахской художницей

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину в завершении государственного визита в Казахстан в аэропорту Астаны подарили картину, написанную им и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым вместе с художницей Асель Сабыржанкызы. В аэропорт Путина Токаев проводил лично. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

«В аэропорту выстроился почетный караул. Художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России полотно, которое она написала в честь его визита в нашу страну. Картина посвящена дружбе двух стран», — говорится в сообщении.

Как рассказала ранее корреспонденту ТАСС Сабыржанкызы, 27 ноября в аэропорту Астаны она представила эскиз картины Токаеву и Путину. «Я должна была предложить двум президентам помочь мне написать картину, внести свою лепту. И передала им кисти, краски, и вот сами президенты решили написать мост дружбы», — пояснила художница.

На полотне изображен Кремль и государственная резиденция казахстанского лидера Акорда, расположенные по разные стороны реки и соединенные арочным мостом.

Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 ноября. За два дня работы в Астане глава российского государства провел переговоры о развитии взаимодействия двух стран и принял участие в саммите ОДКБ.