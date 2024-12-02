Путин вспомнил Медведева в ответ на фразу про деньги

На встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево один из ее участников вспомнил название научной сессии, где обсуждалась поддержка начинающих специалистов, — «Деньги есть, но вы учитесь». На это Путин с улыбкой отреагировал: «Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз. У нас с ним встреча назначена».