Путин вспомнил Медведева в ответ на фразу про деньги

На встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево один из ее участников вспомнил название научной сессии, где обсуждалась поддержка начинающих специалистов, — «Деньги есть, но вы учитесь». На это Путин с улыбкой отреагировал: «Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз. У нас с ним встреча назначена».
Таким образом он припомнил фразу, которую Медведев сказал на посту главы правительства России в 2016 году, но она распространилась в интернете в несколько искаженном виде:
«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — пожелал Медведев во время визита в Крым при обсуждении вопроса индексации пенсий с местными жителями. В Сети она стала популярной в сокращенном варианте: «Денег нет, но вы держитесь».