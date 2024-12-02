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Путин вспомнил Медведева в ответ на фразу про деньги

Президент России Владимир Путин вспомнил своего предшественника на посту, а теперь заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева из-за фразы про деньги, созвучной популярному высказыванию экс-президента.

На встрече с молодыми учеными в Ново-Огарево один из ее участников вспомнил название научной сессии, где обсуждалась поддержка начинающих специалистов, — «Деньги есть, но вы учитесь». На это Путин с улыбкой отреагировал: «Дмитрий Анатольевич подойдет сейчас как раз. У нас с ним встреча назначена».

Таким образом он припомнил фразу, которую Медведев сказал на посту главы правительства России в 2016 году, но она распространилась в интернете в несколько искаженном виде:

«Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — пожелал Медведев во время визита в Крым при обсуждении вопроса индексации пенсий с местными жителями. В Сети она стала популярной в сокращенном варианте: «Денег нет, но вы держитесь».