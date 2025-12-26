Популярные темы
Путин вошел в топ-5 самых популярных личностей во Франции

Российский лидер Владимир Путин вошел в топ-5 рейтинга самых медиатизированных личностей во Франции в 2025 году, о которых в СМИ писали чаще всего, на каком месте президент РФ — не уточняется, материал из Le Parisien перевел aif.ru.

Источник: Reuters

«В остальном топ-5 — бывший премьер-министр Франсуа Байру, президент России Владимир Путин и бывший министр внутренних дел Бруно Ретейло. В топ-20 только две женщины: президент группы RN в Национальном собрании Марин Ле Пен (8-е место) и певица Санта (19-е место)», — говорится в материале.

Уточняется, что в рейтинг также вошли президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон, но в первые в истории страны — действующий руководитель республики не стал лидером рейтинга.

При проведении анализа компания Tagaday, занимающаяся мониторингом местных СМИ, проанализировала более 5 000 новостных программ (транслируемых на 410 каналах и радиостанциях в среднем по 2 400 часов в сутки) и 3 000 печатных изданий (печатных и онлайн).