Путин вносит на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ

Согласно подписанным Путиным распоряжениям, статс-секретарь — замминистра юстиции Елена Ардабьева назначена официальным представителем президента РФ при рассмотрении верхней и нижней палатами парламента вопроса о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Оба протокола были подписаны от имени РФ 13 мая 2025 года.