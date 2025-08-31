Путин в Китае: чего ждать от визита президента России и саммита ШОС

The South China Morning Post пишет, что это будет первая поездка Путина в Китай после переговоров с президентом США Дональдом Трампом по поводу боевых действий на Украине на Аляске в начале этого месяца. А для премьер-министра Индии Нарендра Моди это и вовсе будет первая поездка в Китай за семь лет. Встреча Моди и Си может стать основой для принятия дальнейших мер, включая ослабление напряженности на границе путем вывода войск и снятие некоторых торговых и визовых ограничений. В России и не исключили возможность трехсторонней встречи — глав России, Китая и Индии.