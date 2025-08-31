Путин в Китае: чего ждать от визита президента России и саммита ШОС

Президент России Владимир Путин проведет в Китае четыре дня, выступит на саммите ШОС и посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. В мероприятии римут участие 28 мировых лидеров. Президент проведет около 20 встреч, в том числе личные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Главными темамами мероприятия станут дискуссии о перспективах расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности организации, а также международные вопросы безопасности. По итогам саммита будет подписана Тяньцзинская декларация. Также государства-члены согласуют ключевые документы, включая стратегию развития организации на следующее десятилетие.
Кандидат политических наук и доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что страны-участницы в первую очередь заинтересованы в повышении своего экономического благосостояния, а не в большой политике. Многие государства, особенно небольшие, предпочитают держаться в стороне от противоречий и конфликтов крупных держав, сохраняя независимую или равноудаленную позицию, и этот выбор, по его словам, уважается и Россией, и Китаем.
По мнению эксперта, во время саммита страны сконцентрируются на экономическом сотрудничестве, системе расчетов в национальных валютах. Еще одной ключевой темой для дискуссий станет охрана активов и валютных резервов.
Что пишут о саммите ШОС китайские СМИ
Китайские издания называют визит Владимира Путина «поездкой века», подчеркивая его беспрецедентную продолжительность — четыре дня с 31 августа по 3 сентября. NetEase отмечает, что насыщенная программа, включающая переговоры с Си Цзиньпином и участие в военном параде в Пекине, демонстрирует стратегический характер партнерства, существующий между странами.
The South China Morning Post пишет, что это будет первая поездка Путина в Китай после переговоров с президентом США Дональдом Трампом по поводу боевых действий на Украине на Аляске в начале этого месяца. А для премьер-министра Индии Нарендра Моди это и вовсе будет первая поездка в Китай за семь лет. Встреча Моди и Си может стать основой для принятия дальнейших мер, включая ослабление напряженности на границе путем вывода войск и снятие некоторых торговых и визовых ограничений. В России и не исключили возможность трехсторонней встречи — глав России, Китая и Индии.
В эти дни в китайских социальных сетях практически каждый день обсуждается предстоящий 3 сентября военный парад. Ожидается, что президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также еще 26 глав иностранных государств и правительств посетят памятные мероприятия в Китае, посвященные 80-летию победы во Второй китайско-японской войне и Второй мировой войне. В списке приглашенных — лидеры таких стран, как Камбоджа, Вьетнам, Иран, Куба, Малайазия, Лаос, Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия.
«В то же время, очевидно отсутствие лидеров из западных стран. Это делает встречу Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына в центре Пекина не просто памятным событием, но и символической “победой” Китая, подчеркивающей его постоянно растущую и меняющуюся роль на мировой арене», — говорится в заметке NetEase.
В письменном интервью накануне своего визита в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине Путин подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин с глубочайшим уважением относится к истории своей страны.
«Это подлинный лидер великой мировой державы, человек сильной воли, наделенный стратегическим видением и глобальным кругозором, непоколебим в своей приверженности национальным интересам. Для Китая исключительно важно, чтобы именно такой человек стоял у руля власти в этот сложный, переломный момент в международных делах», — заявил Путин.
Китайские СМИ передают слова Путина о том, что в некоторых западных государствах итоги Второй мировой войны «де-факто пересматриваются», а «историческая правда искажается и замалчивается в угоду своим текущим политическим интересам». Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны.
Что пишут западные СМИ
Журналисты Bloomberg считают, что поездка в Китай предоставит лидеру России возможность обсудить напрямую с главами Китая и Индии встречу с главой США Дональдом Трампом. Reuters полагает, что саммит станет «мощной демонстрацией» солидарности государств Глобального юга и формированию нового центра силы. Так, CNN отмечает, что проведение саммита сразу перед крупным военным парадом в Пекине добавляет дополнительный контекст демонстрации военной мощи КНР, сочетая дипломатическую активность с военно-политическим посылом.