Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

«Это один из приоритетов наших — развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий», — сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий.