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Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

Песков: Путин считает развитие высоких технологий одним из приоритетов в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это один из приоритетов наших — развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий», — сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.