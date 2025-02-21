Путин уделяет много внимания развитию высоких технологий, заявил Песков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Развитие высоких технологий является одним из приоритетов в России, президент РФ Владимир Путин постоянно уделяет внимание этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это один из приоритетов наших — развитие высоких технологий. Вы видите, что есть очень много наработок и президент постоянно занимается этой целью, президент постоянно общается с нашими учеными молодыми и в рамках в том числе и десятилетия науки и технологий», — сказал Песков журналистам на полях Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.