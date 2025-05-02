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Путин рассказал журналистам, как встает по утрам

Президент России Владимир Путин рассказал, что как правило просыпается сам, без будильника.

Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «‎Россия 1» Павел Зарубин.

Однако российский лидер в беседе с Зарубиным уточнил, что иногда просит адъютантов разбудить его.

«Ребята звонят, если что-то строго очень, прошу адъютантов позвонить. Но, как правило, сам просыпаюсь», — сказал российский лидер.

Накануне сообщалось, что Путин показал свою квартиру, расположенную недалеко от его рабочего места в Кремле. На кадрах, которые выложил журналист, президент рассказывает о неформальной части переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в 2023 году. По его словам, тогда лидеры беседовали в квартире Путина «попивая чай».

Глава государства также сказал, что в последние три года в основном ночует в Кремле. На видео попало помещение, в которой расположено несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Еще можно заметить у окна белый рояль.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про Владимира Путина. Представитель Кремля заявил, что над лентой работали «‎очень талантливые люди».