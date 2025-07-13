Путин рассказал, с какой привычкой он никогда не расстанется

Путин всегда ложится спать с выключенным в доме светом.
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали», — поделился президент. Об этом глава государства сообщил в фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Кроме того, Путин поделился тем, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь. По его словам, он сделал это, пока летел в самолете в Мюнхен. В тот день, 10 февраля 2007 года, президент ясно дал понять, что Россия готова защищать свои интересы и играть более активную роль в формировании мирового порядка.