Путин рассказал, с какой привычкой он никогда не расстанется

Кроме того, Путин поделился тем, как написал свою знаменитую мюнхенскую речь. По его словам, он сделал это, пока летел в самолете в Мюнхен. В тот день, 10 февраля 2007 года, президент ясно дал понять, что Россия готова защищать свои интересы и играть более активную роль в формировании мирового порядка.