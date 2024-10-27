Путин рассказал об идее создать кинофестиваль России и Китая

По словам Путина, РФ проявляет интерес к выходу на большой китайский кинорынок. Политик считает, что у двух стран много общего и было бы целесообразно познакомить зрителей с историей, объединяющей Москву и Пекин, а совместная работа в области кино могла бы привести к созданию высококачественного продукта.