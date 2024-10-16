Путин рассказал, какую прививку от гриппа выбрать

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярные, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Таким образом он отреагировал на доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к периоду холодов и прививочной кампании от гриппа.
Президент поинтересовался, чем отличаются препараты, используемые для профилактики заболеваемости гриппом в этом году, достаточно ли отечественных препаратов. Глава ведомства заверил, что специалистами предусмотрены все нюансы, а качественных отечественных вакцин выпущено достаточно.
«Спасибо производителям. Надеюсь, что все так оно и есть на самом деле», — заметил Путин.
Ранее президент неоднократно говорил, что делает прививки от гриппа, он проходил вакцинацию и от коронавируса во время пандемии.
Центральная клиническая больница входит в состав Управления делами президента Российской Федерации.