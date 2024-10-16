Путин рассказал, какую прививку от гриппа выбрать

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярные, рекомендуют делать прививку [от гриппа] именно отечественным препаратом», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Таким образом он отреагировал на доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о подготовке к периоду холодов и прививочной кампании от гриппа.