Путин рассказал, как увернулся от мотоцикла, который едва не упал на него

Путин поделился историей, как однажды мотоцикл почти травмировал его, вылетев «козлом» вверх.

Источник: Аргументы и факты

Глава государства вспомнил об этом 16 сентября, наблюдая за стратегическими учениями «Запад-2025». Кадры вошли в программу «Москва. Кремль. Путин».

«Я один раз сел на мотоцикл, дал газ — и он “козлом” вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду увернулся, он упал прямо рядом со мной», — рассказал Путин.

Рядом с ним находились министр обороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным рассказал о георгиевской ленточке, которую всегда носит с собой.