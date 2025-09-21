Путин рассказал, как увернулся от мотоцикла, который едва не упал на него

Глава государства вспомнил об этом 16 сентября, наблюдая за стратегическими учениями «Запад-2025». Кадры вошли в программу «Москва. Кремль. Путин».
«Я один раз сел на мотоцикл, дал газ — и он “козлом” вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду увернулся, он упал прямо рядом со мной», — рассказал Путин.
Рядом с ним находились министр обороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в диалоге с журналистом Павлом Зарубиным рассказал о георгиевской ленточке, которую всегда носит с собой.